Україна
В Києві продають перші ялинки — які ціни на початку грудня

В Києві продають перші ялинки — які ціни на початку грудня

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 20:10
Ціни на перші ялинки в Києві — скільки мінімально коштують (фото)
Ялинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

В українській столиці панує дух Різдва і Нового року, адже на місцевих ярмарках з’явилися у продажі перші ялинки. Ми дізналися, скільки коштують живі дерева на початку грудня. Бо традиційно ціни зростають ближче до середини місяця.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни встановили на перші ялинки в Києві.



Скільки коштують ялинки в Києві

Згідно з інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, офіційні ялинкові ярмарки почали працювати у середу, 3 грудня. Вони будуть відкриті до кінця року, тож часу на купівлю живого деревця є чимало.

Ми відвідали ярмарок, розташований біля станції метрополітену "Мінська" (на Оболонсько-Теремківській лінії між станціями "Героїв Дніпра" та "Оболонь"). Станом на 3 грудня, тобто в перший день роботи, вибір був невеликий — тільки ялинки.

Ялинки в Києві
Перші ялинки продають у Києві. Фото: Новини.LIVE

Що стосується цін, то мінімальна сума починалася від 2 000 грн за хвойне дерево. Максимальна вартість доходила до 6 000 грн. Кореспонденту Новини.LIVE вдалося дізнатися, що вже 4 грудня на ярмарок завезуть сосну за ціною від 500 грн, що трохи активізує продажі.

В перший день відвідувачів було небагато. Кияни здебільшого приходили роздивлятися асортимент, питали вартість і йшли далі по справах. Очевидно, небагато українців звикли прикрашати оселі до Різдва і Нового року так завчасно. Або ж вони вирішили зачекати більш дешевої сосни.

Яке хвойне дерево довше стоятиме

Щороку українці замислюються над питанням: яке дерево обрати для зимового святкування — сосну чи ялинку? Комусь подобається насичений зелений колір і густе гілля ялинки, а дехто віддає перевагу пахучій сосні. Якщо головний орієнтир вибору — яка хвойна красуня довше простоїть у теплій кімнаті без втрати форми і насиченості, то краще купити сосну.

Її гілки довго залишаються зеленими і м’якими, оскільки мають природній захист від випаровування вологи. Натомість ялина швидко осипається під дією тепла, а голочки висихають. Щоб продовжити "життя" дерева, необхідно ставити його подалі від батарей і регулярно доливати трохи води.

Нагадаємо, що овочі з борщового набору сильно не подорожчають у грудні, максимум на 2-5%. Йдеться про картоплю, буряк, моркву та цибулю. Зате болгарський перець, огірки та помідори виростуть в ціні до 15%.

Також ми писали, що Укрзалізниця запустить святкові ретро-рейси на 5, 6 і 7 грудня до Дня святого Миколая, на які безплатно зможуть потрапити діти з прифронтових громад. Мандрівка триватиме 2 години.

Київ Новий рік Різдво новорічна ялинка ціни хвоя
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
