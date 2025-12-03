Видео
Главная Экономика В Киеве продают первые елки — какие цены в начале декабря

В Киеве продают первые елки — какие цены в начале декабря

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 20:10
Цены на первые елки в Киеве — сколько минимально стоят (фото)
Елки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В украинской столице царит дух Рождества и Нового года, ведь на местных ярмарках появились в продаже первые елки. Мы узнали, сколько стоят живые деревья в начале декабря. Потому что традиционно цены вырастают ближе к середине месяца.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены установили на первые елки в Киеве.

Читайте также:

Сколько стоят елки в Киеве

Согласно информации Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, официальные елочные ярмарки начали работать в среду, 3 декабря. Они будут открыты до конца года, поэтому времени на покупку живого деревца есть немало.

Мы посетили ярмарку, расположенную возле станции метрополитена "Минская" (на Оболонско-Теремковской линии между станциями "Героев Днепра" и "Оболонь"). По состоянию на 3 декабря, то есть в первый день работы, выбор был небольшой — только елки.

Ялинки в Києві
Первые елки продают в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Что касается цен, то минимальная сумма начиналась от 2 000 грн за хвойное дерево. Максимальная стоимость доходила до 6 000 грн. Корреспонденту Новини.LIVE удалось узнать, что уже 4 декабря на ярмарку завезут сосну по цене от 500 грн, что немного активизирует продажи.

В первый день посетителей было немного. Киевляне в основном приходили разглядывать ассортимент, спрашивали стоимость и шли дальше по своим делам. Очевидно, немногие украинцы привыкли украшать дома к Рождеству и Новому году так рано. Или же они решили подождать более дешевой сосны.

Какое хвойное дерево дольше простоит

Ежегодно украинцы задумываются над вопросом: какое дерево выбрать для зимнего празднования — сосну или елку? Кому-то нравится насыщенный зеленый цвет и густые ветви елки, а некоторые предпочитают пахучую сосну. Если главный ориентир выбора — какая хвойная красавица дольше простоит в теплой комнате без потери формы и насыщенности, то лучше купить сосну.

Ее ветви долго остаются зелеными и мягкими, поскольку имеют естественную защиту от испарения влаги. Зато ель быстро осыпается под действием тепла, а иголочки высыхают. Чтобы продлить "жизнь" дерева, необходимо ставить его подальше от батарей и регулярно доливать немного воды.

Напомним, что овощи из борщевого набора сильно не подорожают в декабре, максимум на 2-5%. Речь идет о картофеле, свекле, моркови и луке. Зато болгарский перец, огурцы и помидоры вырастут в цене до 15%.

Также мы писали, что Укрзализныця запустит праздничные ретро-рейсы на 5, 6 и 7 декабря ко Дню святого Николая, на которые бесплатно смогут попасть дети из прифронтовых общин. Путешествие будет длиться 2 часа.

Киев Новый год Рождество новогодняя елка цены сосна
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
