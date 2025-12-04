Цены на новогоднюю хвою — сколько стоит елка и сосна в Киеве (фото)

Ярмарка елок в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Киевские ярмарки наполнились первыми елками. 3 декабря в столице Украины начали продавать хвойные деревья на разный кошелек. Мы узнали цены на елку и сосну для покупателей, которые привыкли украшать дом к Рождеству и Новому году в начале декабря.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на хвойные деревья в Киеве.

Сколько стоит ель и сосна

Официальные ярмарки начали работать по всему Киеву 3 декабря. Уже открыто множество локаций, адреса сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА. Корреспондент Новини.LIVE посетил одну из точек продажи и узнал, за сколько продают хвойные деревья по состоянию на 4 декабря, то есть буквально со старта.

Киевляне могут приобрести как отечественные, так импортированные из Дании, Чехии и Швеции деревья. Дешевле всего обойдется украинская сосна — цены начинаются от 600 грн за 1,2 м. Завезенные ели дороже:

чешские (1,4 м) — 2 000 грн;

датские (1,5 м) — 3 000 грн.

Большие ростовые деревья (2-3 м), которые считаются топ-сегментом, стоят ориентировочно 12 000-15 000 грн. Продавцы отмечают, что украинских елок сейчас представлено гораздо меньше, чем в прошлом году, однако они надеются, что в ближайшее время количество деревьев, выращенных местными хозяйствами, увеличится.

Продажа елок и сосны в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Цены на елки в лесничествах

Ранее мы рассказывали, что украинцы уже могут купить рождественские деревья на торговых площадках лесных хозяйств государственного предприятия "Леса Украины". Цены почти не отличаются от прошлогодних, в частности ель поставляют по 240-280 грн. Некоторые филиалы ГП продают хвою в контейнерах, стоимость — от 500 грн, в зависимости от размеров.

Немного дороже деревья будут в восточных и южных областях, ведь там меньшее предложение. Это касается жителей Днепра, Одессы и Николаева. Зато наименьшие расходы ждут украинцев в Ровно, Житомире и Чернигове.

Елки от госпредприятия "Леса Украины" отличают специальные маркеры, а именно бирки со штрих-кодом или самоклеящиеся этикетки. Наличие таких элементов свидетельствует о легальной реализации товара. Штрих-код позволяет узнать информацию о происхождении и размере маркированного дерева.

Что еще нужно знать украинцам

