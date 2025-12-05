Бюджетные елки и сосны в Украине — какие самые низкие цены на хвойные деревья

Продажа елки и сосны. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

С наступлением декабря в Украине начали продавать символ Рождества и Нового года — хвойные деревья. Цены на елки и сосну варьируются в зависимости от места продажи или размера. Стоимость может доходить до нескольких тысяч гривен, а самыми дешевыми являются невысокие деревья "местного сбора".

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у лесника Николая Коваленко, за сколько продают самые дешевые елки и сосны.

Реклама

Читайте также:

Бюджетный сегмент хвойных деревьев

Диапазон цен довольно широк — от нескольких сотен гривен за небольшую сосну до более 10 тысяч за высокую пушистую елку. Украинцы в этом году смогут подобрать вариант на разный кошелек, ориентируясь на вид дерева, высоту, происхождение и другие характеристики.

Бюджетным вариантом являются маловысокие сосны и стандартные елки "местного сбора". Их удастся приобрести по минимальным ценам в некоторых регионах, поскольку там самое высокое предложение. Например, достаточно будет заплатить от 154 грн за деревце.

"Это лучший вариант для тех, кто хочет символ Нового года, но без лишних затрат. Такие елки подходят для небольшого помещения или если планируется небольшое празднование. Высота из сборных веточек будет максимум до 80 см, дерево можно будет поставить на стол", — рассказал Николай Коваленко.

При этом сохранится атмосфера сказочности, ведь не обязательно украшать игрушками дерево высотой в человеческий рост, дабы почувствовать дух праздника. Более того, после Нового года такую сосну или елку будет очень легко утилизировать.

Цены на киевских ярмарках

Ранее мы рассказывали, сколько придется заплатить киевлянам за хвойное деревце в начале декабря. Корреспондент Новини.LIVE посетил одну из ярмарок и узнал актуальные цены:

украинская сосна — от 600 грн за 1,2 м;

чешская елка — 2 000 грн за 1,4 м;

датская елка — 3 000 грн за 1,5 м;

большие ростовые деревья — 12 000-15 000 грн за 2-3 м.

В Киев завезли елки из Дании, Чехии и Швеции. Хвои украинского выращивания пока представлено мало, однако в ближайшее время количество деревьев от местных хозяйств и лесхозов увеличится, уверены продавцы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, 3 декабря в Киеве начали продавать первые елки. Цены начинались от 2 000 грн за дерево и доходили до 6 000 грн. Со следующего дня на ярмарки завезли украинские сосны стоимостью от 600 грн.

Также мы писали, что перед Рождеством и Новым годом традиционно увеличивается спрос на продукты. Это приводит к удорожанию многих востребованных товаров, в частности мяса, колбасы, алкоголя, сладостей и прочего.