Цены на сосны и елки в Украине — сколько надо будет заплатить за бюджетные и элитные деревья

Приближение новогодне-рождественских праздников традиционно вызывает повышенный интерес к главному атрибуту домашнего уюта — новогодней елке.

Новини.LIVE разбирались, сколько будут стоить эти деревья, ведь уже с начала декабря в Украине начали свою работу елочные ярмарки.

В этом году диапазон цен довольно широкий, рассказал Новини.LIVE лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.

По его словам, стоимость в декабре будет зависеть от вида, высоты, пушистости, а также от происхождения дерева. Он добавил, что в этом году цены на хвойные в Украине будут не намного выше, чем в прошлом году.

Самые дешевые — маловысокие сосны или стандартные елки "местного сбора"

Коваленко отметил, что в некоторых регионах Украины можно будет найти простые сосны или небольшие деревья по минимальным ценам. Средняя стоимость "бюджетных" елок по стране составит от 154 гривны за дерево, в зависимости от его высоты.

"Это будет лучший вариант для тех, кто хочет символ Нового года, но без лишних затрат. Такие елки подходят для небольшого помещения или если планируется небольшое празднование. Высота такого деревца из сборных веточек будет максимум до 80 см, его можно будет поставить на стол. Однако самое главное, что оно будет пахнуть Новым годом и праздником. После праздников его будет очень удобно утилизировать", — добавил лесник.

Средний сегмент — стандартные хвойные деревья средней высоты (1-2 м), сосны и елки из официальных пунктов продажи

В столице на ярмарках в этом сезоне, по словам эксперта, ожидают, что стоимость сосны будет стартовать от 500 грн за метр, а елки — от 750 грн за метр.

"Такая цена отражает "нормальное" качество: дерево с приемлемым видом и достаточной "пушистостью". Чаще всего это локальные хвойные из украинских лесхозов или из регионов, где выращивают деревья для новогодних продаж", — добавил Коваленко.

Выше среднего — "пушистые", декоративные или импортные елки

Елки, привезенные из других регионов или из-за границы, например, из Польши или Дании, и с большей "плотностью" веток, по словам эксперта, будут стоить дороже: до 2 500 грн за метр.

"Это, как правило, высокие деревья с очень красивой формой, пышной кроной, такие, как в голливудских фильмах, и они больше всего соответствуют представлению о"праздничной" елке для больших квартир или домов. Однако такие елки могут быстрее изнашиваться или требовать дополнительного ухода, например, форсированное увлажнение, чтобы хвоя не осыпалась за несколько дней", — подчеркнул Коваленко.

Эксклюзивные, редкие виды, большие ростовые деревья — "топ-сегмент"

Эксперт отметил, что несмотря на войну, в Украине продолжают пользоваться спросом и большие живые деревья — более 2,5-3 м, или "редкие" сорта. Цена на них может доходить до 3 000-4 000 грн за деревце.

Напомним, что по прогнозам, в этом году будет продано почти 140 тысяч хвойных деревьев. Больше за елки будут платить жители Днепра, Ровно, Житомира и Чернигова. Также мы рассказывали, какие продукты могут подорожать перед Рождеством и Новым годом.