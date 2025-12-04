Ціни на сосни та ялинки в Україні — скільки треба буде заплатити за бюджетні та елітні дерева

Продаж ялинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наближення новорічно-різдвяних свят традиційно викликає підвищений інтерес до головного атрибуту домашнього затишку — новорічної ялинки.

Новини.LIVE розбиралися, скільки коштуватимуть ці дерева, адже вже з початку грудня в Україні розпочали свою роботу ялинкові ярмарки.

Цьогоріч діапазон цін доволі широкий, розповів Новини.LIVE лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

За його словами, вартість у грудні залежатиме від виду, висоти, пухнастості, а також від походження дерева. Він додав, що цьогоріч ціни на хвойні в Україні будуть не набагато вищими, ніж торік.

Найдешевші — маловисокі сосни або стандартні ялинки "місцевого збору"

Коваленко зазначив, що у деяких регіонах України можна буде знайти найпростіші сосни чи невеликі дерева за мінімальними цінами. Середня вартість "бюджетних" ялинок по країні становитиме від 154 гривні за дерево, залежно від його висоти.

"Це буде найкращий варіант для тих, хто хоче символ Нового року, але без зайвих витрат. Такі ялинки підходять для невеликого помешкання або якщо планується невелике святкування. Висота такого деревця зі збірних гілочок буде максимум до 80 см, його можна буде поставити на стіл. Однак найголовніше, що воно буде пахнути Новим роком і святом. Після свят його буде дуже зручно утилізовувати", — додав лісник.

Середній сегмент — стандартні хвойні дерева середньої висоти (1–2 м), сосни та ялинки з офіційних пунктів продажу

У столиці на ярмарках цього сезону, за словами експерта, очікують, що вартість сосни стартуватиме від 500 грн за метр, а ялинки — від 750 грн за метр.

"Така ціна відображає "нормальну" якість: дерево із прийнятним виглядом і достатньою "пухнастістю". Найчастіше це локальні хвойні з українських лісгоспів або з регіонів, де вирощують дерева для новорічних продажів", — додав Коваленко.

Вище середнього — "пухнасті", декоративні або імпортні ялинки

Ялинки, привезені з інших регіонів чи з-за кордону, наприклад, з Польщі або Данії, та з більшою "щільністю" гілок, за словами експерта, коштуватимуть дорожче: до 2 500 грн за метр.

"Це, як правило, високі дерева з дуже гарною формою, пишною кроною, такі, як у голлівудських фільмах, і вони найбільше відповідають уявленню про "святкові" ялинки для великих квартир чи будинків. Однак такі ялинки можуть швидше зношуватися або вимагати додаткового догляду, наприклад, форсоване зволоження, щоб хвоя не обсипалась за кілька днів", — підкреслив Коваленко.

Ексклюзивні, рідкісні види, великі ростові дерева — "топсегмент"

Експерт зазначив, що попри війну, в Україні продовжують мати попит і великі живі дерева — понад 2,5-3 м, або "рідкісні" сорти. Ціна на них може доходити до 3 000-4 000 грн за деревце.

Нагадаємо, що за прогнозами, цьогоріч буде продано майже 140 тисяч хвойних дерев. Більше за ялинки платитимуть жителі Дніпра, Рівного, Житомира та Чернігова. Також ми розповідали, які продукти можуть подорожчати перед Різдвом та Новим роком.