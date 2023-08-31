Если вас незаконно удерживают в ТЦК и СП: алгоритм действий

В ТЦК не могут принудительно удерживать военнообязанных против их воли. Фото: donpatriot.news

Если работники ТЦК и СП незаконно задерживают военнообязанных, доставляют их в центры комплектации и удерживают там против их воли, то они превышают свои полномочия. На такие действия следует жаловаться, поскольку у некоторых из них есть признаки уголовного преступления.

Юристы советуют, как военнообязанными защитить свои права.

Читайте также:

Что нужно сделать в случае незаконного задержания в ТЦК

Военнообязанный, против которого нарушен закон, имеет право не подписывать никакие документы и не выполнять незаконные приказы в ТЦК.

Военнообязанный может обратиться с жалобой в Минобороны на горячую линию 0 800 500 442 и оставить жалобу на незаконные действия ТЦК.

и оставить жалобу на незаконные действия ТЦК. Если принудительно увезли и содержат в ТЦК, можно возбудить уголовное дело в полиции по статье 146 УКУ "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Для этого родственникам удерживаемого нужно обратиться к следователю и подать заявление.

В случае отказа открывать уголовное производство следователем, можно обращаться к следователю в суде в порядке статей 303, 305, 306, 307, 309 УПК и обязать открыть дело и занести сведения о преступлении в ЕРДР.

Ранее мы писали, что в Киеве на взятке поймали представительницу ВЛК. Также сообщалось, что в Полтаве суд оправдал уклоняющегося, который отказался защищать Украину.