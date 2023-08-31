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Что делать, если вас незаконно удерживают в ТЦК: алгоритм действий

31 августа 2023 17:56
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Если вас незаконно удерживают в ТЦК и СП: алгоритм действий
В ТЦК не могут принудительно удерживать военнообязанных против их воли. Фото: donpatriot.news
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Если работники ТЦК и СП незаконно задерживают военнообязанных, доставляют их в центры комплектации и удерживают там против их воли, то они превышают свои полномочия. На такие действия следует жаловаться, поскольку у некоторых из них есть признаки уголовного преступления.

Юристы советуют, как военнообязанными защитить свои права.

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Что нужно сделать в случае незаконного задержания в ТЦК

  • Военнообязанный, против которого нарушен закон, имеет право не подписывать никакие документы и не выполнять незаконные приказы в ТЦК.
  • Военнообязанный может обратиться с жалобой в Минобороны на горячую линию 0 800 500 442 и оставить жалобу на незаконные действия ТЦК.
  • Если принудительно увезли и содержат в ТЦК, можно возбудить уголовное дело в полиции по статье 146 УКУ "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Для этого родственникам удерживаемого нужно обратиться к следователю и подать заявление.
  • В случае отказа открывать уголовное производство следователем, можно обращаться к следователю в суде в порядке статей 303, 305, 306, 307, 309 УПК и обязать открыть дело и занести сведения о преступлении в ЕРДР.

Ранее мы писали, что в Киеве на взятке поймали представительницу ВЛК. Также сообщалось, что в Полтаве суд оправдал уклоняющегося, который отказался защищать Украину.

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