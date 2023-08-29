В Полтаве суд оправдал уклониста, который отказался защищать Украину

Военный билет у солдата. Фото: google

Зиньковский районный суд Полтавской области оправдал уклоняющегося, который получил несколько повесток. Суд признал его невиновным и необычно обосновал свое решение на 35 страницах.

Об этом стало известно из приговора Зиньковского районного суда.

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Как известно, еще в конце декабря 2022 военно-врачебная комиссия признала обвиняемого пригодным к службе в ВСУ, а в январе и марте ему уже вручили повестки для отправки в воинскую часть, однако мужчина проигнорировал все уведомления и не являлся на вызовы.

Следовательно, дело дошло до суда, где он признал себя виновным, но жаловался на "небрежность врачей", поскольку он проинформировал их, что у него плоскостопие, а они не реагировали.

Однако в суде был выдвинут ряд причин, чтобы оправдать военнообязанного. Там констатировали, что в материалах дела отсутствуют: оригинал повестки или расписки о ее получении; приказ об объявленной всеобщей мобилизации; информация о пребывании военнообязанного на учете.

Также там заявили, что судьи не смогли ознакомиться с копией заключения военно-врачебной комиссии. Кроме того, суд не увидел доказательств того, что распоряжения работников ТЦК и СП были законными. И соответственно мужчину сочли невиновным.

Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали, какое наказание грозит уклоняющимся от мобилизации.