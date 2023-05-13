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"В нашому законодавстві немає терміну "ухилянт", — юрист

13 травня 2023 08:43
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Яке покарання загрожує ухилянтам від мобілізації-2023
Хлопець біля військкомату. Фото: УНІАН
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

В Україні передбачена відповідальність за ухилення від призову та мобілізації, але самого терміну "ухилянт" в українському законодавстві немає. Про це розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "ЮніМайндс" Марина Гаврилюк.

"В Україні не існує законодавчо закріпленого терміну "ухилянт". Це суто розмовний термін, який означає особу, яка здійснила ухилення від мобілізації", — зазначила юристка.

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Незважаючи на це, тим, хто ухиляється від військової служби, може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, нагадує Гаврилюк.

Штраф чи в’язниця?

За неявку до військкомату Адміністративний кодекс передбачає накладення штрафу в розмірі від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від  510 до 850 гривень на сьогоднішній день). Повторне правопорушення такого плану карається штрафом у розмірі від 50 до 80 неоподаткованих мінімумів — тобто від 850 до 1700 гривень.

Однак існує ще й стаття 336 Кримінального Кодексу України, яка встановлює за ухилення від призову в особливий період (у тому числі, в період воєнного стану) вже кримінальну відповідальність — позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Тим не менш, це не означає, що за неявку до військкомату людину відразу посадять до в’язниці, підкреслює Марина Гаврилюк.

"Виходячи з нашого законодавства, якщо особа не з’явилася за запрошенням до військкомату, то це можна вважати адміністративним правопорушенням. При цьому щодо цієї особи повинні бути складені документи про притягнення до відповідальності. Тобто сам по собі факт неявки автоматично не вважається порушенням — обов’язково мають складатися відповідні документи. А кримінальна відповідальність наступає, коли людина вже була направлена на несення служби, але не з’явилася для проходження такої служби", — пояснила юристка.

Нагадаємо, раніше юристи розповіли, за яких умов можна відмовитися від повістки.

Також стало відомо, чи можлива мобілізація чоловіків за кордоном.

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