Чому батарея планшета швидко сідає — 3 головні помилки заряджання

Щоденне користування планшетом саме по собі не є проблемою для акумулятора — його руйнують наші звичні, але неправильні сценарії заряджання. Є помилки, яких варто уникати, щоб батарея працювала довше без заміни.

Не тримайте планшет постійно на зарядці вночі

Нові моделі краще захищені від перезаряджання, проте більшість планшетів на ринку все одно страждають, якщо їх за звичкою залишати на зарядці на всю ніч. Коли пристрій досягає 100%, він формально перестає споживати енергію, але щоб утримувати батарею на максимумі, активується так зване "підзаряджання малим струмом".

Це створює для акумулятора додатковий стрес і поступово скорочує його ресурс. Одна-дві такі ночі нічого критичного не зроблять, але якщо це стає постійною практикою, батарея зношується швидше. Оптимальний сценарій — від'єднувати планшет, щойно він зарядився, і намагатися не тримати його довго на 100%.

Не "вбивайте" батарею до 0% і не забувайте про розряджений планшет

Літій-іонні акумулятори не розраховані на тривале перебування в повністю розрядженому стані. Коли планшет вимикається на "0%", насправді всередині ще залишається невеликий запас, щоб захистити хімію батареї.

Якщо ж залишити пристрій розрядженим на дні, тижні або місяці, цей залишковий заряд продовжує потроху падати. Коли напруга стає надто низькою, внутрішні процеси в акумуляторі змінюються настільки, що батарея може втратити здатність нормально заряджатися.

Уникайте дешевих та "лівих" зарядок

Дешеві блоки живлення без сертифікації можуть здаватися вигідною економією, але для батареї це часто найгірший варіант. Неправильний або неякісний зарядний пристрій може:

подавати нестабільну напругу;

перегрівати планшет;

працювати неефективно та перевантажувати елементи живлення.

Якщо потужність зарядки не відповідає вимогам пристрою, він може постійно "напружуватися", намагаючись взяти більше струму, ніж зарядний блок здатен видати, або навпаки — отримувати надто високий струм без належного контролю. Усе це прискорює знос батареї, а інколи створює ризики для електроніки загалом.

Сертифіковані зарядні пристрої, наприклад фірмові адаптери виробників або зарядки зі стандартом USB Power Delivery, мають вбудовані захисні механізми. Вони контролюють подачу струму, запобігають перегріву, стежать за коливаннями напруги й захищають не лише батарею, а й зарядний порт.

