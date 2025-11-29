Як продовжити час роботи Android — прості налаштування для економії заряду

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

У періоди частих вимкнень світла кожен відсоток заряду на смартфоні стає критично важливим. Проте продовжити час роботи Android-пристрою без розетки можна, просто трохи змінивши налаштування.

Що потрібно налаштувати для економії заряду на Android

Почніть із режиму енергоощадження. Ця функція обмежує фонові процеси та зменшує навантаження на систему, завдяки чому смартфон витрачає менше енергії. За оцінками фахівців, активація енергоощадження може додати до 30% автономності. Увімкнути цей режим радять, коли рівень заряду опускається до приблизно 30%.

Далі зверніть увагу на яскравість екрана. Дисплей — один із головних "пожирачів" батареї. Знизьте яскравість до мінімально комфортного рівня або активуйте автоматичне регулювання, щоб система сама підлаштовувала підсвітку під освітлення довкола. Це відчутно продовжує час роботи смартфона.

Не забувайте про бездротові модулі. Bluetooth, Wi-Fi, мобільні дані, GPS та NFC продовжують витрачати заряд навіть тоді, коли ви ними не користуєтеся напряму. Якщо якась із цих функцій зараз не потрібна, її варто вимкнути — так ви зменшите фонове навантаження на акумулятор.

Корисною буде й функція "Адаптивний акумулятор", яка з'явилася в Android, починаючи з версії 9.0. Вона аналізує, які застосунки ви відкриваєте часто, а які майже не використовуєте, і обмежує енергоспоживання другорядних програм. Увімкнути її можна в меню: "Налаштування" — "Акумулятор" — "Адаптивний акумулятор".

Ще один простий крок — темний режим. На екранах типу OLED темні інтерфейси споживають менше енергії, тому активація темної теми допомагає смартфону довше тримати заряд протягом дня. Знайти цю опцію можна в налаштуваннях дисплея: "Налаштування" — "Екран" — "Тема" — "Темний режим".

Окремо варто переглянути роботу застосунків. Деякі програми можуть постійно працювати у фоновому режимі й непомітно "тягнути" заряд. Зайдіть у налаштування акумулятора, подивіться, які застосунки споживають найбільше енергії, і за потреби обмежте їхню активність, примусово зупиніть або видаліть. Це допоможе підвищити загальну автономність Android-смартфона без жодних додаткових аксесуарів.

