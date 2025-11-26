Ця функція непомітно "з'їдає" заряд батареї смартфона — як її вимкнути

Підключення смартфона до зарядки. Фото: Freepik

У багатьох смартфонів батарея помітно розряджається навіть тоді, коли ви майже не користуєтесь пристроєм. Часто причина криється не в "зношеному акумуляторі", а в одній функції, яка постійно тягне заряд у фоні.

Яка функція розряджає смартфон швидше

Користувачі мобільних телефонів нерідко помічають, що заряд стрімко падає без активного використання гаджета. Експерти звертають увагу: однією з найпідступніших причин може бути увімкнена вібрація.

Під час роботи вібромотор створює додаткове навантаження на акумулятор, через що рівень заряду знижується значно швидше. Власник смартфона змушений частіше ставити його на зарядку, що особливо незручно в дорозі або під час робочого дня. У деяких випадках це перетворюється на справжню проблему, коли телефон "не доживає" навіть до вечора.

Проте ситуацію можна легко виправити. Якщо вимкнути вібрацію, пристрій зазвичай тримає заряд помітно довше, а потреба постійно шукати розетку чи павербанк зникає.

Щоб відключити цю опцію, відкрийте головне меню смартфона та перейдіть до розділу "Налаштування". Далі знайдіть пункт "Звуки та вібрація" і відкрийте його. У підрозділі "Вібрація під час виклику" потрібно просто посунути повзунок вліво, щоб вимкнути цю функцію.

Після такого налаштування ви швидко помітите, що смартфон працює довше без підзарядки, а акумулятор розряджається не так стрімко, як раніше.

Нагадаємо, чимало користувачів і досі заряджають смартфони "по-старому" — доводять до 100%, залишають на зарядці всю ніч або під’єднують до мережі, навіть коли рівень заряду ще досить високий. Для сучасних літієвих акумуляторів такі звички є шкідливими.

Також ми писали, що блок живлення для смартфона — це значно більше, ніж просто "цеглинка" для відновлення заряду. Від його якості та правильного вибору залежать безпека користування, комфорт у щоденній експлуатації й довговічність самого акумулятора.