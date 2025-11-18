Нові правила заряджання смартфонів у 2025 році — що допоможе подвоїти ресурс батареї

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Більшість людей досі заряджають смартфони "по-старому" — до 100%, залишають на зарядці на ніч або під'єднують до мережі, коли батарея ще наполовину повна. Для сучасних літієвих акумуляторів такі звички вважаються шкідливими, адже вони прискорюють зношування та скорочують строк служби батареї.

Чому не варто постійно заряджати до 100%

Літієві елементи живлення найкраще працюють у так званій "зоні комфорту" — коли рівень заряду тримається приблизно між 50% і 80%. Якщо регулярно розряджати смартфон майже до нуля, а потім доводити заряд до 100%, місткість акумулятора поступово зменшується. Через це телефон з часом починає швидше розряджатися і гірше тримати енергію навіть за звичного сценарію використання.

Експерти радять, за можливості, не допускати повного розряду пристрою й не тримати його довго на максимальному заряді. Оптимально підтримувати рівень батареї в межах 50-80%, не доводячи до крайніх значень. Корисно також час від часу вимикати смартфон, коли він не потрібен, — це дає акумулятору "перепочити".

Ще один спосіб зменшити зношування батареї — скоротити зайве енергоспоживання. Для цього варто увімкнути автоматичне налаштування яскравості екрана, обмежити кількість фонових процесів і частіше користуватися режимом енергоощадження. У комплексі ці прості кроки допомагають акумулятору довше залишатися в хорошому стані.

Чому не варто заряджати смартфон всю ніч

Сучасні смартфони не "переливають" струм після досягнення 100% заряду, проте тривале перебування на зарядці все одно шкодить батареї. Коли телефон годинами під'єднаний до мережі, він може нагріватися, а підвищена температура є одним із головних чинників, що "вбивають" акумулятор значно швидше, ніж звичайне щоденне використання.

Особливо це помітно вночі, коли пристрій лежить під подушкою, у чохлі або на м'якій поверхні, яка додатково утримує тепло. Постійний перегрів негативно впливає як на ресурс батареї, так і на загальну стабільність роботи смартфона.

Який простий трюк перед заряджанням допоможе подвоїти ресурс батареї

Фахівці радять виконувати одну просту дію щоразу перед тим, як ставити телефон на зарядку: знімати з нього чохол. Без чохла смартфон лежить на твердій рівній поверхні, а тепло від акумулятора розсіюється значно рівномірніше. Це допомагає зменшити перегрів під час заряджання.

Зниження температури під час зарядки помітно сповільнює зношування елемента живлення, а в окремих випадках може подовжити ресурс батареї аж удвічі. Саме тому поєднання правильного діапазону заряду, відмови від нічної зарядки та звички знімати чохол перед під'єднанням до мережі вважається одним із найефективніших способів подбати про акумулятор смартфона.

Нагадаємо, блок живлення для смартфона — це не просто "цеглинка" для поповнення заряду. Від правильного вибору та якості зарядного пристрою залежать безпека використання, зручність і навіть тривалість життя акумулятора.

Також ми писали, що сучасні смартфони захищені від "перезарядження" — системи контролю не дозволяють батареї отримувати надлишок енергії, навіть якщо залишити телефон підключеним на всю ніч. Попри це, постійне перебування на рівні 100% та перегрів через неправильні умови заряджання все ж можуть прискорити зношення акумулятора, якщо не дотримуватися базових рекомендацій.