Чи шкодить швидка зарядка батареї смартфона — результати дворічного тесту

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Швидкі зарядні пристрої не такі небезпечні для акумулятора, як часто вважають. Дворічний експеримент із десятками смартфонів показав, що сучасні телефони майже однаково витримують як швидке, так і повільне заряджання.

Про це йдеться у відео HTX Studio на YouTube.

Реклама

Читайте також:

Як тестували швидку й повільну зарядку на iPhone

Автори провели багатомісячне випробування акумуляторів iPhone 12, аби з'ясувати, як різні сценарії заряджання впливають на їхню довговічність. Блогери порівнювали швидку й повільну зарядку та спостерігали, як із часом змінюється стан батареї.

Для експерименту використали шість смартфонів iPhone 12 зі спеціально налаштованим алгоритмом. Він автоматично розряджав акумулятор до 5% і потім заряджав до 100% — цикл повторювався знову і знову. Три телефони під'єднували до швидкої зарядки, ще три — до повільної.

Друга група iPhone проходила схожий тест, але з іншим діапазоном заряду: батарею не опускали нижче 30% і не заряджали вище 80%. Вважається, що робота в такому діапазоні може відтермінувати заміну акумулятора щонайменше на рік. Перед стартом експерименту місткість усіх пристроїв перевірили, а після 500 циклів протестували знову.

Результати показали, що швидка зарядка не призвела до суттєво більшої деградації акумулятора порівняно з повільною. Підтримання заряду в межах 30-80% виявилося частково корисним для збереження батареї, однак такий підхід виявився не надто зручним у повсякденному користуванні.

Автори зробили висновок: найкращий спосіб заряджати iPhone — так, як зручно власнику, не жертвуючи комфортом заради незначного продовження ресурсу акумулятора. За їхніми словами, для смартфонів на Android ситуація є повністю аналогічною.

Коли ж заряд смартфона майже на нулі і важлива кожна хвилина роботи, власникам iPhone радять простий трюк: покласти пристрій екраном донизу — так можна трохи продовжити час автономної роботи.

Нагадаємо, порада заряджати смартфон лише в межах 20-80% стала популярною завдяки міфам про "ідеальний режим роботи батареї". Проте на практиці це правило часто виявляється незручним і мало впливає на реальний ресурс акумулятора.

Також ми писали, що сучасні акумулятори давно не страждають від "ефекту пам'яті", тож їх можна спокійно підключати до зарядки в будь-який момент. Водночас варто уникати екстремальних рівнів заряду.