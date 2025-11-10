Видео
Главная Технологии Реально ли быстрая зарядка "убивает" смартфон — результаты теста

Реально ли быстрая зарядка "убивает" смартфон — результаты теста

Дата публикации 10 ноября 2025 10:34
обновлено: 10:19
Вредит ли быстрая зарядка батареи смартфона — результаты двухлетнего теста
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Быстрые зарядные устройства не так опасны для аккумулятора, как часто считают. Двухлетний эксперимент с десятками смартфонов показал, что современные телефоны почти одинаково выдерживают как быструю, так и медленную зарядку.

Об этом говорится в видео HTX Studio на YouTube.

Читайте также:

Как тестировали быструю и медленную зарядку на iPhone

Авторы провели многомесячное испытание аккумуляторов iPhone 12, чтобы выяснить, как различные сценарии зарядки влияют на их долговечность. Блогеры сравнивали быструю и медленную зарядку и наблюдали, как со временем меняется состояние батареи.

Для эксперимента использовали шесть смартфонов iPhone 12 со специально настроенным алгоритмом. Он автоматически разряжал аккумулятор до 5% и затем заряжал до 100% — цикл повторялся снова и снова. Три телефона подключали к быстрой зарядке, еще три — к медленной.

Вторая группа iPhone проходила похожий тест, но с другим диапазоном заряда: батарею не опускали ниже 30% и не заряжали выше 80%. Считается, что работа в таком диапазоне может отсрочить замену аккумулятора минимум на год. Перед стартом эксперимента емкость всех устройств проверили, а после 500 циклов протестировали снова.

Результаты показали, что быстрая зарядка не привела к существенно большей деградации аккумулятора по сравнению с медленной. Поддержание заряда в пределах 30-80% оказалось частично полезным для сохранения батареи, однако такой подход оказался не слишком удобным в повседневном пользовании.

Авторы сделали вывод: лучший способ заряжать iPhone — так, как удобно владельцу, не жертвуя комфортом ради незначительного продления ресурса аккумулятора. По их словам, для смартфонов на Android ситуация полностью аналогична.

Когда же заряд смартфона почти на нуле и важна каждая минута работы, владельцам iPhone советуют простой трюк: положить устройство экраном вниз — так можно немного продлить время автономной работы.

Напомним, совет заряжать смартфон только в пределах 20-80% стал популярным благодаря мифам об "идеальном режиме работы батареи". Однако на практике это правило часто оказывается неудобным и мало влияет на реальный ресурс аккумулятора.

Также мы писали, что современные аккумуляторы давно не страдают от "эффекта памяти", поэтому их можно спокойно подключать к зарядке в любой момент. В то же время стоит избегать экстремальных уровней заряда.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
