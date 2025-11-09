Как проверить зарядное устройство на подделку — 6 простых способов

Зарядное устройство в розетке в столе. Фото: Unsplash

Поддельные зарядные устройства могут не только вывести технику из строя, но и представлять угрозу жизни. Неудачное подключение такой зарядки способно вызвать поражение током или даже пожар.

О том, как отличить оригинальное зарядное устройство от подделки, пишет MakeUseOf.

Реклама

Читайте также:

Совместимость и "оригинальность" адаптера

Не обязательно покупать зарядное устройство непосредственно у производителя смартфона, но оно должно быть совместимо с вашим гаджетом. Использование адаптера с неподходящим напряжением может повредить телефон и существенно сократить срок его службы, даже если, на первый взгляд, зарядка работает как обычно.

Упаковка и инструкция

Производители подделок часто экономят на упаковке и документации. Если зарядное устройство вы заказываете онлайн, оно должно приехать в фирменной коробке с инструкцией. Стоит оценить и качество печати: размытый текст, "сломанные" шрифты или пикселизированные логотипы несвойственны оригинальным товарам.

Сертификационные знаки

На коробке и самом блоке питания могут быть маркировки вроде CE (для Европы) или FCC (для США), которые указывают на соответствие стандартам безопасности. Однако эти знаки легко подделать, поэтому не стоит ориентироваться только на них. Наличие подробных предупреждений по безопасности и понятной инструкции по эксплуатации — важный дополнительный показатель качественного продукта.

Состояние и форма штырей вилки

Перед тем как впервые подключить зарядное устройство к розетке, стоит осмотреть штыри вилки. Они не должны быть слишком длинными или короткими, чтобы не возникало проблем с контактом. Поверхность качественных штырей обычно матовая, без лишнего блеска, царапин или заметных дефектов.

Вес зарядного устройства

Поддельные зарядные устройства часто ощутимо легче оригиналов, поскольку в них могут отсутствовать важные внутренние компоненты, в частности предохранитель. Качественные зарядные адаптеры обычно весят в пределах примерно 56-113 граммов. Если зарядка кажется подозрительно легкой, есть смысл усомниться в ее подлинности.

Состояние и длина кабеля

Изношенные, поврежденные или поддельные кабели представляют риск из-за оголенных проводов или некачественных контактов. Стоит осмотреть места соединения, разъемы и изоляцию. Для ориентира: фирменный кабель Apple Lightning имеет длину около 1 метра, а стандартный USB-C кабель от Samsung — примерно 1,5 метра. Если кабель значительно короче, грубо сделан или имеет плохо зафиксированные контакты, это может свидетельствовать о подделке.

Напомним, даже когда смартфон лежит без дела, он продолжает расходовать энергию. За одну ночь уровень заряда может снизиться на 10-20%, и это — не признак неисправности. Эксперты объясняют, что потери вызывают фоновые процессы приложений, обновление данных, Wi-Fi, Bluetooth и другие модули, которые остаются активными, пока устройство не выключено полностью.

Также мы писали, что правило "заряжать между 20% и 80%" далеко не всегда оправдано на практике. Хотя оно и призвано продлить жизнь аккумулятора, для большинства пользователей такой подход создает больше хлопот, чем пользы.