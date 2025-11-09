Відео
Дата публікації: 9 листопада 2025 16:32
Оновлено: 00:51
Як перевірити зарядний пристрій на підробку — 6 простих способів
Зарядний пристрій у розетці в столі. Фото: Unsplash

Підроблені зарядні пристрої можуть не лише вивести техніку з ладу, а й становити загрозу життю. Невдале підключення такої зарядки здатне спричинити ураження струмом або навіть пожежу.

Про те, як відрізнити оригінальний зарядний пристрій від підробки, пише MakeUseOf.

Сумісність і "оригінальність" адаптера

Не обов'язково купувати зарядний пристрій безпосередньо в виробника смартфона, але він має бути сумісним із вашим гаджетом. Використання адаптера з невідповідною напругою може пошкодити телефон і суттєво скоротити строк його служби, навіть якщо, на перший погляд, зарядка працює як звичайно.

Пакування та інструкція

Виробники підробок часто економлять на упаковці й документації. Якщо зарядний пристрій ви замовляєте онлайн, він має приїхати у фірмовій коробці з інструкцією. Варто оцінити і якість друку: розмитий текст, "зламані" шрифти або пікселізовані логотипи невластиві оригінальним товарам.

Сертифікаційні знаки

На коробці та самому блоці живлення можуть бути маркування на кшталт CE (для Європи) чи FCC (для США), які вказують на відповідність стандартам безпеки. Однак ці знаки легко підробити, тому не варто орієнтуватися лише на них. Наявність детальних попереджень із безпеки й зрозумілої інструкції з експлуатації — важливий додатковий показник якісного продукту.

Стан і форма штирів вилки

Перед тим як уперше під'єднати зарядний пристрій до розетки, варто оглянути штирі вилки. Вони не повинні бути занадто довгими чи короткими, щоб не виникало проблем із контактом. Поверхня якісних штирів зазвичай матова, без зайвого блиску, подряпин або помітних дефектів.

Вага зарядного пристрою

Підроблені зарядні пристрої часто відчутно легші за оригінали, оскільки в них можуть бути відсутні важливі внутрішні компоненти, зокрема запобіжник. Якісні зарядні адаптери зазвичай важать у межах приблизно 56-113 грамів. Якщо зарядка здається підозріло легкою, є сенс засумніватися в її справжності.

Стан і довжина кабелю

Зношені, пошкоджені або підроблені кабелі становлять ризик через оголені дроти чи неякісні контакти. Варто оглянути місця з'єднання, роз'єми та ізоляцію. Для орієнтира: фірмовий кабель Apple Lightning має довжину близько 1 метра, а стандартний USB-C кабель від Samsung — приблизно 1,5 метра. Якщо кабель значно коротший, грубо зроблений або має погано зафіксовані контакти, це може свідчити про підробку.

Нагадаємо, навіть коли смартфон лежить без діла, він продовжує витрачати енергію. За одну ніч рівень заряду може знизитися на 10-20%, і це — не ознака несправності. Експерти пояснюють, що втрати спричиняють фонові процеси застосунків, оновлення даних, Wi-Fi, Bluetooth та інші модулі, які залишаються активними, поки пристрій не вимкнено повністю.

Також ми писали, що правило "заряджати між 20% і 80%" далеко не завжди виправдане на практиці. Хоча воно й покликане продовжити життя акумулятора, для більшості користувачів такий підхід створює більше клопоту, ніж користі.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
