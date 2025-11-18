Новые правила зарядки смартфонов в 2025 году — что поможет удвоить ресурс батареи

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Большинство людей до сих пор заряжают смартфоны "по старинке" — до 100%, оставляют на зарядке на ночь или подключают к сети, когда батарея еще наполовину полная. Для современных литиевых аккумуляторов такие привычки считаются вредными, ведь они ускоряют износ и сокращают срок службы батареи.

Почему не стоит постоянно заряжать до 100%

Литиевые элементы питания лучше всего работают в так называемой "зоне комфорта" — когда уровень заряда держится примерно между 50% и 80%. Если регулярно разряжать смартфон почти до нуля, а затем доводить заряд до 100%, емкость аккумулятора постепенно уменьшается. Из-за этого телефон со временем начинает быстрее разряжаться и хуже держать энергию даже при привычном сценарии использования.

Эксперты советуют, по возможности, не допускать полного разряда устройства и не держать его долго на максимальном заряде. Оптимально поддерживать уровень батареи в пределах 50-80%, не доводя до крайних значений. Полезно также время от времени выключать смартфон, когда он не нужен, — это дает аккумулятору "передохнуть".

Еще один способ уменьшить износ батареи — сократить излишнее энергопотребление. Для этого стоит включить автоматическую настройку яркости экрана, ограничить количество фоновых процессов и чаще пользоваться режимом энергосбережения. В комплексе эти простые шаги помогают аккумулятору дольше оставаться в хорошем состоянии.

Почему не стоит заряжать смартфон всю ночь

Современные смартфоны не "переливают" ток после достижения 100% заряда, однако длительное пребывание на зарядке все равно вредит батарее. Когда телефон часами подключен к сети, он может нагреваться, а повышенная температура является одним из главных факторов, которые "убивают" аккумулятор значительно быстрее, чем обычное ежедневное использование.

Особенно это заметно ночью, когда устройство лежит под подушкой, в чехле или на мягкой поверхности, которая дополнительно удерживает тепло. Постоянный перегрев негативно влияет как на ресурс батареи, так и на общую стабильность работы смартфона.

Какой простой трюк перед зарядкой поможет удвоить ресурс батареи

Специалисты советуют выполнять одно простое действие каждый раз перед тем, как ставить телефон на зарядку: снимать с него чехол. Без чехла смартфон лежит на твердой ровной поверхности, а тепло от аккумулятора рассеивается значительно равномернее. Это помогает уменьшить перегрев во время зарядки.

Снижение температуры во время зарядки заметно замедляет износ элемента питания, а в отдельных случаях может продлить ресурс батареи аж вдвое. Именно поэтому сочетание правильного диапазона заряда, отказа от ночной зарядки и привычки снимать чехол перед подключением к сети считается одним из самых эффективных способов позаботиться об аккумуляторе смартфона.

Напомним, блок питания для смартфона — это не просто "кирпичик" для пополнения заряда. От правильного выбора и качества зарядного устройства зависят безопасность использования, удобство и даже продолжительность жизни аккумулятора.

Также мы писали, что современные смартфоны защищены от "перезарядки" — системы контроля не позволяют батарее получать избыток энергии, даже если оставить телефон подключенным на всю ночь. Несмотря на это, постоянное пребывание на уровне 100% и перегрев из-за неправильных условий зарядки все же могут ускорить износ аккумулятора, если не придерживаться базовых рекомендаций.