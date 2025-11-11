Ночная зарядка смартфона — вредит ли батарее постоянный заряд 100%

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Современные смартфоны уже не боятся того, что вы оставите их на зарядке до утра: системы защиты не дают батарее "перезарядиться". Однако постоянное пребывание на 100% заряда и чрезмерное тепло все же могут ускорить износ аккумулятора, если пренебрегать базовыми правилами.

Как ночная зарядка влияет на батарею смартфона

Когда-то пользователей предупреждали: нельзя оставлять телефон на зарядке на всю ночь, иначе батарея быстро потеряет емкость. В старых устройствах это действительно могло быть проблемой, но современные смартфоны работают иначе. Когда аккумулятор достигает 100%, электроника постепенно уменьшает ток или временно останавливает заряд, а дальше только подзаряжает его небольшими порциями по мере необходимости. Поэтому сама по себе привычка заряжать телефон ночью уже не "убивает" батарею.

В то же время аккумуляторы со временем неизбежно изнашиваются, а способ зарядки влияет на то, как быстро это происходит. Для литий-ионных батарей самые неприятные крайние значения — почти пустой аккумулятор и постоянные 100%. Длительное пребывание на полном заряде создает дополнительное напряжение для элементов батареи, особенно если к этому добавляется высокая температура. Именно тепло, а не "перезаряд", является главным врагом долговечности.

Поэтому важно не столько избегать ночной зарядки, сколько позаботиться об условиях. Если смартфон лежит на тумбочке в прохладной комнате и не выполняет тяжелых задач, ночная зарядка не станет проблемой. Другое дело — когда телефон подключен к сети, спрятан под подушкой, лежит в машине под солнцем или одновременно используется для игр или тяжелого видео — в таких ситуациях корпус и батарея нагреваются, а это заметно ускоряет износ.

Производители уже учли, что многие люди ставят телефон на зарядку перед сном. На iPhone работает функция Optimized Battery Charging: система учится вашему графику и доводит заряд до примерно 80%, а остальное добирает ближе ко времени, когда вы обычно берете смартфон в руки. Samsung предлагает опцию Battery Protect, которая ограничивает заряд примерно 85% при длительном подключении к сети. На многих Android-устройствах от Google, OnePlus, Xiaomi и других также есть адаптивные или оптимизированные режимы зарядки, которые подстраиваются под ваши привычки.

Напомним, быстрые зарядные устройства не представляют такой опасности для батареи, как часто считают пользователи. Исследование, которое длилось два года и охватило десятки смартфонов, доказало: современные аккумуляторы одинаково хорошо переносят как ускоренную, так и стандартную зарядку, без существенной разницы в износе.

Также мы писали, что поддельные зарядные устройства могут быть не только вредными для гаджетов, но и опасными для человека. Низкокачественная электроника иногда приводит к короткому замыканию, поражению током или даже возгоранию, поэтому стоит покупать зарядки только из проверенных источников.