Нічне заряджання смартфона — чи шкодить батареї постійний заряд 100%

Смартфон на зарядці.

Сучасні смартфони вже не бояться того, що ви залишите їх на зарядці до ранку: системи захисту не дають батареї "перезарядитися". Однак постійне перебування на 100% заряду й надмірне тепло все ж можуть прискорити знос акумулятора, якщо нехтувати базовими правилами.

Про це пише CNET.

Як нічне заряджання впливає на батарею смартфона

Колись користувачів попереджали: не можна залишати телефон на зарядці на всю ніч, інакше батарея швидко втратить місткість. У старих пристроях це справді могло бути проблемою, але сучасні смартфони працюють інакше. Коли акумулятор досягає 100%, електроніка поступово зменшує струм або тимчасово зупиняє заряд, а далі лише підзаряджає його невеликими порціями за потреби. Тож сама по собі звичка заряджати телефон вночі вже не "вбиває" батарею.

Водночас акумулятори з часом неминуче зношуються, а спосіб заряджання впливає на те, як швидко це відбувається. Для літій-іонних батарей найнеприємніші крайні значення — майже порожній акумулятор і постійні 100%. Тривале перебування на повному заряді створює додаткове напруження для елементів батареї, особливо якщо до цього додається висока температура. Саме тепло, а не "перезаряд", є головним ворогом довговічності.

Тому важливо не стільки уникати нічного заряджання, скільки подбати про умови. Якщо смартфон лежить на тумбочці в прохолодній кімнаті й не виконує важких задач, нічна зарядка не стане проблемою. Інша річ — коли телефон підключений до мережі, захований під подушкою, лежить у машині під сонцем або одночасно використовується для ігор чи важкого відео — у таких ситуаціях корпус і батарея нагріваються, а це помітно прискорює зношення.

Виробники вже врахували, що багато людей ставлять телефон на зарядку перед сном. На iPhone працює функція Optimized Battery Charging: система вчиться вашому графіку й доводить заряд до приблизно 80%, а решту добирає ближче до часу, коли ви зазвичай берете смартфон до рук. Samsung пропонує опцію Battery Protect, яка обмежує заряд приблизно 85% під час тривалого підключення до мережі. На багатьох Android-пристроях від Google, OnePlus, Xiaomi та інших також є адаптивні чи оптимізовані режими заряджання, що підлаштовуються під ваші звички.

Нагадаємо, швидкі зарядні пристрої не становлять такої небезпеки для батареї, як часто вважають користувачі. Дослідження, що тривало два роки та охопило десятки смартфонів, довело: сучасні акумулятори однаково добре переносять як прискорене, так і стандартне заряджання, без суттєвої різниці у зношенні.

Також ми писали, що підроблені зарядні пристрої можуть бути не лише шкідливими для гаджетів, а й небезпечними для людини. Низькоякісна електроніка іноді призводить до короткого замикання, ураження струмом чи навіть займання, тому варто купувати зарядки лише з перевірених джерел.