Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чи має сенс заряджати сучасні смартфони за правилом "20-80"

Чи має сенс заряджати сучасні смартфони за правилом "20-80"

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 12:32
Оновлено: 13:26
Правило заряджання 20-80% — чи продовжує воно життя батареї смартфона
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Правило заряджання 20-80% для смартфонів, зокрема iPhone, часто радять як спосіб подовжити життя батареї. Це не міф: для літій-іонних акумуляторів справді корисніше уникати крайніх рівнів заряду.

Про це пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Чому діапазон 20-80% працює

Наукове пояснення просте і стосується будь-якого гаджета з літій-іонною батареєю, а не лише телефону. Повна зарядка "до 100%" і глибоке розряджання "в нуль" створюють додаткове навантаження на електроди. Особливо напруженим є фінальний відрізок зарядження — останні близько 20%: у цей момент іонам складніше "влаштуватися" в структурі батареї, тож процес стає більш стресовим для елементів акумулятора. Чим рідше батарея потрапляє в ці "високостресові" стани, тим довше вона зберігає здоров'я.

З практичного погляду це має сенс для більшості користувачів. Смартфони дорожчають, а типовий акумулятор у телефоні помітно деградує приблизно за два-три роки, що вже впливає на щоденне користування. Тому режим заряджання в межах 20-80% дозволяє довше відкладати момент, коли батарея відчутно "втомиться".

Як обмежити заряд на iPhone і Samsung

Сучасні смартфони мають вбудовані інструменти для контролю заряджання. На iPhone 15 і новіших моделях оптимізоване заряджання ввімкнене за замовчуванням. У налаштуваннях потрібно відкрити розділ "Акумулятор" — "Заряджання", де можна встановити ліміт від 80% до 100% з кроком у 5%. Якщо, наприклад, обрати 85%, телефон не заряджатиметься вище цього рівня. Також iPhone запам'ятовує ваші звички: коли система "розуміє", що пристрій довго буде підключений до живлення, вона автоматично вмикає оптимізоване заряджання.

У Samsung Galaxy є три режими захисту батареї — Basic, Adaptive і Maximum — із різним рівнем обмежень. Максимальний режим фіксує заряд на 80%, а Adaptive підлаштовується під сон користувача і доводить батарею до 100% приблизно за годину до пробудження. Ці опції знаходяться в "Налаштування" — "Акумулятор" — "Захист батареї".

Здоров'я батареї визначається не лише тим, до якого відсотка ви заряджаєте телефон. На швидкість розряджання впливає яскравість екрана: що вона вища, то швидше зникає заряд. Шкодять акумулятору і екстремальні температури — як спека, так і сильний холод. Якщо батарея почала танути на очах, варто перевірити фонові застосунки й закрити ті, що працюють без потреби. А ще значно сідає заряд під час тривалого стримінгу або завантаження великих файлів.

Нагадаємо, блок живлення для смартфона — це далеко не просто "цеглинка" для заряджання. Від його якості та правильного вибору залежить не лише швидкість поповнення заряду, а й безпека використання та тривалість життя акумулятора.

Також ми писали, що сучасні смартфони вже захищені від "перезарядження" — вбудовані системи контролю запобігають надлишковому надходженню енергії, навіть якщо телефон залишити на зарядці до ранку. Водночас постійне утримання батареї на рівні 100% і перегрів можуть пришвидшити її зношення, якщо ігнорувати базові правила заряджання.

телефони енергія корисні поради заряджання акумулятор зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації