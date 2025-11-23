Правило заряджання 20-80% — чи продовжує воно життя батареї смартфона

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Правило заряджання 20-80% для смартфонів, зокрема iPhone, часто радять як спосіб подовжити життя батареї. Це не міф: для літій-іонних акумуляторів справді корисніше уникати крайніх рівнів заряду.

Чому діапазон 20-80% працює

Наукове пояснення просте і стосується будь-якого гаджета з літій-іонною батареєю, а не лише телефону. Повна зарядка "до 100%" і глибоке розряджання "в нуль" створюють додаткове навантаження на електроди. Особливо напруженим є фінальний відрізок зарядження — останні близько 20%: у цей момент іонам складніше "влаштуватися" в структурі батареї, тож процес стає більш стресовим для елементів акумулятора. Чим рідше батарея потрапляє в ці "високостресові" стани, тим довше вона зберігає здоров'я.

З практичного погляду це має сенс для більшості користувачів. Смартфони дорожчають, а типовий акумулятор у телефоні помітно деградує приблизно за два-три роки, що вже впливає на щоденне користування. Тому режим заряджання в межах 20-80% дозволяє довше відкладати момент, коли батарея відчутно "втомиться".

Як обмежити заряд на iPhone і Samsung

Сучасні смартфони мають вбудовані інструменти для контролю заряджання. На iPhone 15 і новіших моделях оптимізоване заряджання ввімкнене за замовчуванням. У налаштуваннях потрібно відкрити розділ "Акумулятор" — "Заряджання", де можна встановити ліміт від 80% до 100% з кроком у 5%. Якщо, наприклад, обрати 85%, телефон не заряджатиметься вище цього рівня. Також iPhone запам'ятовує ваші звички: коли система "розуміє", що пристрій довго буде підключений до живлення, вона автоматично вмикає оптимізоване заряджання.

У Samsung Galaxy є три режими захисту батареї — Basic, Adaptive і Maximum — із різним рівнем обмежень. Максимальний режим фіксує заряд на 80%, а Adaptive підлаштовується під сон користувача і доводить батарею до 100% приблизно за годину до пробудження. Ці опції знаходяться в "Налаштування" — "Акумулятор" — "Захист батареї".

Здоров'я батареї визначається не лише тим, до якого відсотка ви заряджаєте телефон. На швидкість розряджання впливає яскравість екрана: що вона вища, то швидше зникає заряд. Шкодять акумулятору і екстремальні температури — як спека, так і сильний холод. Якщо батарея почала танути на очах, варто перевірити фонові застосунки й закрити ті, що працюють без потреби. А ще значно сідає заряд під час тривалого стримінгу або завантаження великих файлів.

Нагадаємо, блок живлення для смартфона — це далеко не просто "цеглинка" для заряджання. Від його якості та правильного вибору залежить не лише швидкість поповнення заряду, а й безпека використання та тривалість життя акумулятора.

Також ми писали, що сучасні смартфони вже захищені від "перезарядження" — вбудовані системи контролю запобігають надлишковому надходженню енергії, навіть якщо телефон залишити на зарядці до ранку. Водночас постійне утримання батареї на рівні 100% і перегрів можуть пришвидшити її зношення, якщо ігнорувати базові правила заряджання.