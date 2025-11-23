Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Имеет ли смысл заряжать современные смартфоны по правилу "20-80"

Имеет ли смысл заряжать современные смартфоны по правилу "20-80"

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 12:32
обновлено: 13:56
Правило зарядки 20-80% — продлевает ли оно жизнь батареи смартфона
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Правило зарядки 20-80% для смартфонов, в частности iPhone, часто советуют как способ продлить жизнь батареи. Это не миф: для литий-ионных аккумуляторов действительно полезнее избегать крайних уровней заряда.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Почему диапазон 20-80% работает

Научное объяснение простое и касается любого гаджета с литий-ионной батареей, а не только телефона. Полная зарядка "до 100%" и глубокая разрядка "в ноль" создают дополнительную нагрузку на электроды. Особенно напряженным является финальный отрезок зарядки — последние около 20%: в этот момент ионам сложнее "устроиться" в структуре батареи, поэтому процесс становится более стрессовым для элементов аккумулятора. Чем реже батарея попадает в эти "высокострессовые" состояния, тем дольше она сохраняет здоровье.

С практической точки зрения это имеет смысл для большинства пользователей. Смартфоны дорожают, а типичный аккумулятор в телефоне заметно деградирует примерно за два-три года, что уже влияет на ежедневное пользование. Поэтому режим зарядки в пределах 20-80% позволяет дольше откладывать момент, когда батарея ощутимо "устанет".

Как ограничить заряд на iPhone и Samsung

Современные смартфоны имеют встроенные инструменты для контроля зарядки. На iPhone 15 и более новых моделях оптимизированная зарядка включена по умолчанию. В настройках нужно открыть раздел "Аккумулятор" — "Зарядка", где можно установить лимит от 80% до 100% с шагом в 5%. Если, например, выбрать 85%, телефон не будет заряжаться выше этого уровня. Также iPhone запоминает ваши привычки: когда система "понимает", что устройство долго будет подключено к питанию, она автоматически включает оптимизированную зарядку.

В Samsung Galaxy есть три режима защиты батареи — Basic, Adaptive и Maximum — с разным уровнем ограничений. Максимальный режим фиксирует заряд на 80%, а Adaptive подстраивается под сон пользователя и доводит батарею до 100% примерно за час до пробуждения. Эти опции находятся в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Защита батареи".

Здоровье батареи определяется не только тем, до какого процента вы заряжаете телефон. На скорость разрядки влияет яркость экрана: чем она выше, тем быстрее исчезает заряд. Вредят аккумулятору и экстремальные температуры — как жара, так и сильный холод. Если батарея начала таять на глазах, стоит проверить фоновые приложения и закрыть те, что работают без надобности. А еще значительно садится заряд во время длительного стриминга или загрузки больших файлов.

Напомним, блок питания для смартфона — это далеко не просто "кирпичик" для зарядки. От его качества и правильного выбора зависит не только скорость пополнения заряда, но и безопасность использования и продолжительность жизни аккумулятора.

Также мы писали, что современные смартфоны уже защищены от "перезарядки" — встроенные системы контроля предотвращают избыточное поступление энергии, даже если телефон оставить на зарядке до утра. В то же время постоянное удержание батареи на уровне 100% и перегрев могут ускорить ее износ, если игнорировать базовые правила зарядки.

телефоны энергия полезные советы зарядка аккумулятор зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации