Правило зарядки 20-80% — продлевает ли оно жизнь батареи смартфона

Правило зарядки 20-80% для смартфонов, в частности iPhone, часто советуют как способ продлить жизнь батареи. Это не миф: для литий-ионных аккумуляторов действительно полезнее избегать крайних уровней заряда.

Почему диапазон 20-80% работает

Научное объяснение простое и касается любого гаджета с литий-ионной батареей, а не только телефона. Полная зарядка "до 100%" и глубокая разрядка "в ноль" создают дополнительную нагрузку на электроды. Особенно напряженным является финальный отрезок зарядки — последние около 20%: в этот момент ионам сложнее "устроиться" в структуре батареи, поэтому процесс становится более стрессовым для элементов аккумулятора. Чем реже батарея попадает в эти "высокострессовые" состояния, тем дольше она сохраняет здоровье.

С практической точки зрения это имеет смысл для большинства пользователей. Смартфоны дорожают, а типичный аккумулятор в телефоне заметно деградирует примерно за два-три года, что уже влияет на ежедневное пользование. Поэтому режим зарядки в пределах 20-80% позволяет дольше откладывать момент, когда батарея ощутимо "устанет".

Как ограничить заряд на iPhone и Samsung

Современные смартфоны имеют встроенные инструменты для контроля зарядки. На iPhone 15 и более новых моделях оптимизированная зарядка включена по умолчанию. В настройках нужно открыть раздел "Аккумулятор" — "Зарядка", где можно установить лимит от 80% до 100% с шагом в 5%. Если, например, выбрать 85%, телефон не будет заряжаться выше этого уровня. Также iPhone запоминает ваши привычки: когда система "понимает", что устройство долго будет подключено к питанию, она автоматически включает оптимизированную зарядку.

В Samsung Galaxy есть три режима защиты батареи — Basic, Adaptive и Maximum — с разным уровнем ограничений. Максимальный режим фиксирует заряд на 80%, а Adaptive подстраивается под сон пользователя и доводит батарею до 100% примерно за час до пробуждения. Эти опции находятся в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Защита батареи".

Здоровье батареи определяется не только тем, до какого процента вы заряжаете телефон. На скорость разрядки влияет яркость экрана: чем она выше, тем быстрее исчезает заряд. Вредят аккумулятору и экстремальные температуры — как жара, так и сильный холод. Если батарея начала таять на глазах, стоит проверить фоновые приложения и закрыть те, что работают без надобности. А еще значительно садится заряд во время длительного стриминга или загрузки больших файлов.

Напомним, блок питания для смартфона — это далеко не просто "кирпичик" для зарядки. От его качества и правильного выбора зависит не только скорость пополнения заряда, но и безопасность использования и продолжительность жизни аккумулятора.

Также мы писали, что современные смартфоны уже защищены от "перезарядки" — встроенные системы контроля предотвращают избыточное поступление энергии, даже если телефон оставить на зарядке до утра. В то же время постоянное удержание батареи на уровне 100% и перегрев могут ускорить ее износ, если игнорировать базовые правила зарядки.