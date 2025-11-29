Видео
Видео

Как заставить Android-смартфон держать заряд целый день

Как заставить Android-смартфон держать заряд целый день

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 12:32
Как продлить время работы Android — простые настройки для экономии заряда
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

В периоды частых отключений света каждый процент заряда на смартфоне становится критически важным. Однако продлить время работы Android-устройства без розетки можно, просто немного изменив настройки.

Об этом пишет "Мы-Украина".

Что нужно настроить для экономии заряда на Android

Начните с режима энергосбережения. Эта функция ограничивает фоновые процессы и уменьшает нагрузку на систему, благодаря чему смартфон тратит меньше энергии. По оценкам специалистов, активация энергосбережения может добавить до 30% автономности. Включить этот режим советуют, когда уровень заряда опускается до примерно 30%.

Далее обратите внимание на яркость экрана. Дисплей — один из главных "пожирателей" батареи. Снизьте яркость до минимально комфортного уровня или активируйте автоматическую регулировку, чтобы система сама подстраивала подсветку под освещение вокруг. Это ощутимо продлевает время работы смартфона.

Не забывайте о беспроводных модулях. Bluetooth, Wi-Fi, мобильные данные, GPS и NFC продолжают расходовать заряд даже тогда, когда вы ими не пользуетесь напрямую. Если какая-то из этих функций сейчас не нужна, ее стоит выключить — так вы уменьшите фоновую нагрузку на аккумулятор.

Полезной будет и функция "Адаптивный аккумулятор", которая появилась в Android, начиная с версии 9.0. Она анализирует, какие приложения вы открываете часто, а какие почти не используете, и ограничивает энергопотребление второстепенных программ. Включить ее можно в меню: "Настройки" — "Аккумулятор" — "Адаптивный аккумулятор".

Еще один простой шаг — темный режим. На экранах типа OLED темные интерфейсы потребляют меньше энергии, поэтому активация темной темы помогает смартфону дольше держать заряд в течение дня. Найти эту опцию можно в настройках дисплея: "Настройки" — "Экран" — "Тема" — "Темный режим".

Отдельно стоит пересмотреть работу приложений. Некоторые программы могут постоянно работать в фоновом режиме и незаметно "тянуть" заряд. Зайдите в настройки аккумулятора, посмотрите, какие приложения потребляют больше всего энергии, и при необходимости ограничьте их активность, принудительно остановите или удалите. Это поможет повысить общую автономность Android-смартфона без дополнительных аксессуаров.

Напомним, правило зарядки в пределах 20-80% для смартфонов, в том числе и iPhone, часто рекомендуют как способ продлить ресурс аккумулятора. И это не выдумка: литий-ионным батареям действительно полезнее работать без крайних перепадов заряда.

Также мы писали, что многие пользователи до сих пор заряжают телефоны "по старинке" — доводят до полного заряда, оставляют подключенными на ночь или ставят на зарядку даже при половине батареи. Для современных аккумуляторов такие привычки вредны, ведь они ускоряют износ и сокращают реальный срок службы батареи.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
