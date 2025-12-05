Почему батарея планшета быстро садится — 3 главные ошибки зарядки

Планшет в руках. Фото: Freepik

Ежедневное пользование планшетом само по себе не является проблемой для аккумулятора — его разрушают наши привычные, но неправильные сценарии зарядки. Есть ошибки, которых стоит избегать, чтобы батарея работала дольше без замены.

Об этом пишет ZDNET.

Реклама

Читайте также:

Не держите планшет постоянно на зарядке ночью

Новые модели лучше защищены от перезарядки, однако большинство планшетов на рынке все равно страдают, если их по привычке оставлять на зарядке на всю ночь. Когда устройство достигает 100%, оно формально перестает потреблять энергию, но чтобы удерживать батарею на максимуме, активируется так называемая "подзарядка малым током".

Это создает для аккумулятора дополнительный стресс и постепенно сокращает его ресурс. Одна-две такие ночи ничего критичного не сделают, но если это становится постоянной практикой, батарея изнашивается быстрее. Оптимальный сценарий — отсоединять планшет, как только он зарядился, и стараться не держать его долго на 100%.

Не "убивайте" батарею до 0% и не забывайте о разряженном планшете

Литий-ионные аккумуляторы не рассчитаны на длительное пребывание в полностью разряженном состоянии. Когда планшет выключается на "0%", на самом деле внутри еще остается небольшой запас, чтобы защитить химию батареи.

Если же оставить устройство разряженным на дни, недели или месяцы, этот остаточный заряд продолжает понемногу падать. Когда напряжение становится слишком низким, внутренние процессы в аккумуляторе меняются настолько, что батарея может потерять способность нормально заряжаться.

Избегайте дешевых и "левых" зарядок

Дешевые блоки питания без сертификации могут казаться выгодной экономией, но для батареи это часто худший вариант. Неправильное или некачественное зарядное устройство может:

подавать нестабильное напряжение;

перегревать планшет;

работать неэффективно и перегружать элементы питания.

Если мощность зарядки не соответствует требованиям устройства, оно может постоянно "напрягаться", пытаясь взять больше тока, чем зарядный блок способен выдать, или наоборот — получать слишком высокий ток без должного контроля. Все это ускоряет износ батареи, а иногда создает риски для электроники в целом.

Сертифицированные зарядные устройства, например фирменные адаптеры производителей или зарядки со стандартом USB Power Delivery, имеют встроенные защитные механизмы. Они контролируют подачу тока, предотвращают перегрев, следят за колебаниями напряжения и защищают не только батарею, но и зарядный порт.

Напомним, в периоды частых отключений света каждый процент заряда становится особенно ценным. Однако увеличить автономность Android-смартфона реально даже без повербанка — достаточно подкорректировать несколько настроек.

Также мы писали, что иногда телефон быстро разряжается даже тогда, когда вы почти им не пользуетесь. Часто виноват не "изношенный аккумулятор", а одна фоновая функция, которая постоянно потребляет энергию.