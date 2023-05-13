Какое наказание грозит уклоняющимся от мобилизации-2023

Молодой человек возле военкомата. Фото: УНИАН

В Украине предусмотрена ответственность за уклонение от призыва и мобилизации, но самого термина "уклонист" в украинском законодательстве нет. Об этом рассказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "ЮниМайндс" Марина Гаврилюк.

"В Украине не существует законодательно закрепленного термина "уклонист". Это сугубо разговорный термин, который означает лицо, совершившее уклонение от мобилизации", — отметила юрист.

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Несмотря на это, уклоняющимся от военной службы может угрожать как административная, так и уголовная ответственность, напоминает Гаврилюк.

Штраф или тюрьма?

За неявку в военкомат Административный кодекс предусматривает наложение штрафа в размере от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 гривен на сегодняшний день). Повторное правонарушение такого рода карается штрафом в размере от 50 до 80 необлагаемых налогом минимумов — то есть от 850 до 1700 гривен.

Однако существует еще и статья 336 Уголовного Кодекса Украины, которая устанавливает за уклонение от призыва в особый период (в том числе в период военного положения) уже уголовную ответственность — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Тем не менее, это не означает, что за неявку в военкомат человека сразу посадят в тюрьму, подчеркивает Марина Гаврилюк.

"Исходя из нашего законодательства, если лицо не явилось по приглашению в военкомат, то это можно считать административным правонарушением. При этом в отношении этого лица должны быть составлены документы о привлечении к ответственности. То есть сам по себе факт неявки автоматически не считается нарушением — обязательно должны составляться соответствующие документы. А уголовная ответственность наступает, когда человек уже был направлен на несение службы, но не явился для прохождения такой службы", — пояснила юрист.

Напомним, ранее юристы рассказали, при каких условиях можно отказаться от повестки.

Также стало известно, возможна ли мобилизация мужчин за границей.