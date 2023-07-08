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У Полтаві ухилянт намагався спровокувати конфлікт із військовими

8 липня 2023 14:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація в Україні - у Полтаві чоловік відкрито ухилявся від повістки
Українські військові стоять на вулиці. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Полтаві спалахнув скандал, коли молодий чоловік відкрито ухилявся від повістки й ображав українських військових. Конфлікт стався між ним та працівниками ТЦК СП.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Конфлікт із військовими

Молодий чоловік не лише зайняв оборонну позицію, а й зробив провокаційну заяву, стверджуючи, що українські військові "вбивають людей за гроші" і він не збирається брати участь у такій діяльності. Його зухвала поведінка не закінчилася на цьому.

Коли його попросили надати документи, що є цілком законною вимогою під час воєнного стану, хлопець назвав військових "чайками" за те, що вони оточили його.

Коли йому нагадали про те, що військовозобов'язані мають з'явитися до військкомату, він продовжив виправдовувати свою позицію.

Ухилянт не заспокоївся, і перейшов на особисті образи на адресу військових, звинувачуючи їх у незаконному збагаченні та звертаючи увагу на їхній годинник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Poltava Poltava (@news.plt_ru)

Нагадаємо, що поліція Київської області отримала понад 6 тисяч повідомлень від територіальних центрів комплектування про ухилянтів від мобілізації. Найчастіше ці люди просто не проживали за місцем своєї реєстрації.

Також ми повідомляли, що вже другий рік в Україні продовжується загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки, за якими вони мають з'явитися до ТЦК та СП. Однак, є громадяни, які ігнорують цей документ. Ухилянти можуть потрапити до спеціальної бази МВС.

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