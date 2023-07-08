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В Полтаве уклонист пытался спровоцировать конфликт с военными

8 июля 2023 14:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - в Полтаве мужчина открыто уклонялся от повестки
Украинские военные стоят на улице. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Полтаве вспыхнул скандал, когда молодой человек открыто уклонялся от повестки и оскорблял украинских военных. Конфликт произошел между ним и работниками ТЦК СП.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Молодой человек не только занял оборонительную позицию, но и сделал провокационное заявление, утверждая, что украинские военные "убивают людей за деньги" и он не собирается принимать участие в такой деятельности. Его вызывающее поведение не закончилось на этом.

Когда его попросили предоставить документы, что является полностью законным требованием во время военного положения, парень назвал военных "чайками" за то, что они окружили его.

Когда ему напомнили о том, что военнообязанные должны явиться в военкомат, он продолжил оправдывать свою позицию.

Уклонист не успокоился, и перешел на личные оскорбления в адрес военных, обвиняя их в незаконном обогащении и обращая внимание на их часы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что полиция Киевской области получила более 6 тысяч сообщений от территориальных центров комплектования об уклонистах от мобилизации. В большинстве случаев эти люди просто не проживали по месту своей регистрации.

Также мы сообщали, что уже второй год в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Однако есть граждане, которые игнорируют этот документ. Уклонисты могут попасть в специальную базу МВД.

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