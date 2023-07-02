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Ухилянтів від мобілізації вносять до спеціальної бази МВС: як вона працює

2 липня 2023 06:15
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
База розшуку ухилянтів — що це, як працює та хто може там опинитися
Поліцейський працює за ноутбуком. Фото: Національна академія внутрішніх справ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Вже другий рік в Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП. Проте є громадяни, які ігнорують цей документ. Ухилянти можуть потрапити в спеціальну базу МВС.

Детальніше про неї розповів адвокат Роман Сімутін. Він пояснив, як українцям дізнатися, чи перебувають вони у розшуку. 

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База розшуку ухилянтів — що треба знати

За словами правознавця, в Україні є спеціальна база Міністерства внутрішніх справ, яка називається "Армор".

Це інформаційно-пошукова система за кількома групами та критеріями. Відомості в ній дозволяють дізнатися максимум фактів про особу, що перевіряється. Наприклад, щодо реєстрації транспортних засобів, про всі незаконні дії людини за десятиліття, навіть якщо вона виправдана за певними статтями тощо.

Як пояснює адвокат, завдяки цій базі поліцейський може швидко скласти портрет людини, яка знаходиться перед ним. Штрафи, порушення тощо — ці відомості є у базі.

 

База розшуку ухилянтів — що це, як працює
Поліцейський заповнює папери. Фото: МВС

Чи можуть внести до цієї бази ухилянта

Правозахисник запевняє українців, таких підстав немає. Він нагадав про ухвалу Кабміну №1487 — звернення до поліції щодо доставлення порушника за ст. 210, 210-1 КУпАП у ТЦК та СП.

"Вчитайтеся у зміст: не затримання, а доставка, тому що це принципова різниця. Доставити вас можуть виключно за добровільною згодою, а не те, що ми спостерігаємо, закинули в бусік — і на всіх парах у ТЦК", — сказав Сімутін.

Правозахисник вважає, що ухвала Кабміну не відповідає духу закону, оскільки там намагаються фактичне затримання закамуфлювати під доставку, бо розуміють, що використання терміну "затримання" означає лише одне — "закони нам не писані".

Насправді це працює так — ТЦК заповнює бланк встановленої форми та спрямовує їх у поліцію для внесення особи до бази (розшук ухилянтів), без доведення провини людини.

Як це працює у випадку з ухилянтом

Спочатку інформацію про особу, з приводу якої до поліції звернувся із бланком ТЦК, вносять до системи "Армор". При перевірці документів патрульним, які внесли дані в планшет, червоним висвічується повідомлення типу "Розшук"

Потім поліція викликає ТЦК, а ті вже приїжджають та забирають громадянина із собою. Адвокат стверджує, що такі дії є незаконними.

 

Ухилянтів від мобілізації вносять до спеціальної бази МВС: як вона працює
Військовозобов'язаний в ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

Базою володіє МВС

"Наскільки база законна і чому там зберігається інформація з обмеженим доступом, до якої мають доступ поліцейські всіх рівнів — питання, яке виникає з моменту її створення, тобто з початку 2000-х. Так, подібні бази — це корисний інструмент для роботи поліції, без якого в сучасному світі просто ніяк. Однак іноді чомусь його використовують не для отримання оперативної інформації, а, як ми бачимо, для зовсім іншої мети", — розповів адвокат.

 

Раніше ми повідомляли, які повістки вручатимуть українцям влітку 2023.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько розповів, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

Також ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

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