Як оскаржити незаконний призов до армії — поради юриста

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

В Україні вже понад 16 місяців триває воєнний стан та загальна мобілізація. Багато українців поповнюють ряди ЗСУ. Проте, все ж бувають випадки, коли чоловіків призивають на військову службу з порушеннями.

Як та в яких випадках українці можуть оскаржити незаконну мобілізацію, розповів юрист Ілля Шипко в коментарі виданню "Фокус".

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За словами правознавця, відомо про випадки, коли працівники ТЦК та СП порушували права військовозобов'язаних та, до прикладу, ігнорували їх законні підстави для отримання відстрочення. Проте, навіть після отримання мобілізаційного розпорядження є шанси оскаржити призов з порушеннями.

"Помилково вважати, що з моменту отримання повістки особа вважається мобілізованою. Мобілізованою вважається особа, яка пройшла ВЛК та отримала мобілізаційне розпорядження. Якщо військовозобов’язаний, який отримав таке мобілізаційне розпорядження вважає, що воно є неправомірним, він має право його оскаржити", — підкреслив правозахисник.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

У яких випадках можна оскаржити мобілізаційне розпорядження

Як пояснює Шипко, на жаль, оскаржити мобілізаційне розпорядження в суді неможливо, оскільки юридично воно лише оповіщає військовозобов’язаного громадянина про необхідність з’явитись у ТЦК та СП у вказану дату.

Проте військовозобов'язаний має право оскаржити рішення ВЛК в ЦВЛК або суді.

"Якщо при уточненні даних особою будуть подані документи, що дають право на відстрочку, то мобілізаційного розпорядження може й не бути. Або якщо особа не погоджується з висновком ВЛК, то його також можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку", — підкреслив юрист.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Якщо вас намагаються незаконно мобілізувати — поради юриста

Ілля Шипко дав загальні поради та наголосив, що кожен громадянин має знати свої права. Так, за його словами, необхідно:

заздалегідь підготувати пакет документів, які підтверджують право на відстрочку (їх необхідно подати до мобілізаційного розпорядження);

проконсультуватися з фахівцем (юристом чи адвокатом), щоб дізнатися як діяти надалі та як можна розв'язати питання в тій чи інший ситуації;

поцікавитися своїми правами та бути готовим їх відстоювати в разі потреби.

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Нагадаємо, ми розповідали, як українцям перевірити, чи перебувають вони у розшуку через ухилення від військової служби.

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