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Є підстави для відстрочки, але ТЦК відмовляє: як діяти та чи загрожує підозра

27 червня 2023 18:37
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Що робити, якщо ТЦК відмовляє у відстрочці — адвокат дав пораду
Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Військовозобов'язані чоловіки, які мають відстрочення від мобілізації, можуть відправити необхідні документи до ТЦК та СП поштою. Проте бувають випадки, коли приходить відмова, при цьому нерідко її обґрунтовують так: "ви не поновили свої облікові дані", "у вас не повний пакет документів". Разом з відмовою, чоловіків просять явитися до територіальних центрів. 

Адвокат Роман Сімутін у своєму YouTube-каналі пояснив, чому, на його думку, так відбувається та дав важливі поради українцям. 

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За його словами, чоловікам, які мають відстрочку, відмовляють й просять особисто з'явитися в ТЦК, сподіваючись все ж мобілізувати. 

"Насправді факту вашого повідомлення шляхом відправлення заяви через пошту цілком вдосталь. Ви належним чином повідомили ТЦК, й останні не можуть відмовити у наданні відстрочки, якщо у вас є законні підстави, бо це їхній обов'язок, а не право — хочу дам, хочу не дам", — наголосив Сімутін.

Правозахисник пояснив, як діяти у такому випадку та чи загрожує військовозобов'язаним кримінальна відповідальність за неявку.

"З моменту успішного повідомлення, коли у вас на руках є папірець про вручення листа ТЦК, вам уже не можуть вручити ані штрафів, ані підозр. Наголошу: навіть не з моменту отримання вами їхньої відповіді", — підсумував правник.

Він порадив, у разі якщо прийде лист-відмова, слід звернутися до обласного ТЦК зі скаргою. Тоді можна отримати вже правильну відповідь. 

 

Раніше Новини.LIVE запитували у адвоката Ігоря Яська, які документи дають право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим. 

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

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