Що робити, якщо ТЦК відмовляє у відстрочці — адвокат дав пораду

Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото: google.com

Військовозобов'язані чоловіки, які мають відстрочення від мобілізації, можуть відправити необхідні документи до ТЦК та СП поштою. Проте бувають випадки, коли приходить відмова, при цьому нерідко її обґрунтовують так: "ви не поновили свої облікові дані", "у вас не повний пакет документів". Разом з відмовою, чоловіків просять явитися до територіальних центрів.

Адвокат Роман Сімутін у своєму YouTube-каналі пояснив, чому, на його думку, так відбувається та дав важливі поради українцям.

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За його словами, чоловікам, які мають відстрочку, відмовляють й просять особисто з'явитися в ТЦК, сподіваючись все ж мобілізувати.

"Насправді факту вашого повідомлення шляхом відправлення заяви через пошту цілком вдосталь. Ви належним чином повідомили ТЦК, й останні не можуть відмовити у наданні відстрочки, якщо у вас є законні підстави, бо це їхній обов'язок, а не право — хочу дам, хочу не дам", — наголосив Сімутін.

Правозахисник пояснив, як діяти у такому випадку та чи загрожує військовозобов'язаним кримінальна відповідальність за неявку.

"З моменту успішного повідомлення, коли у вас на руках є папірець про вручення листа ТЦК, вам уже не можуть вручити ані штрафів, ані підозр. Наголошу: навіть не з моменту отримання вами їхньої відповіді", — підсумував правник.

Він порадив, у разі якщо прийде лист-відмова, слід звернутися до обласного ТЦК зі скаргою. Тоді можна отримати вже правильну відповідь.

Раніше Новини.LIVE запитували у адвоката Ігоря Яська, які документи дають право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.