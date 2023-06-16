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Які документи дають право на відстрочку від мобілізації: роз’яснення юриста

16 червня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Які документи потрібні для відстрочки від мобілізації - перелік
Черговий на посту у військкоматі. Фото: УНІАН
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

В Україні досить багато категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Але щоб реалізувати це право, ви маєте повідомити центр комплектування за місцем обліку, що у вас є законні підстави не бути мобілізованим на військову службу.

Формально громадянин може зробити таке повідомлення усно, однак, як показує практика, краще подавати заяву до ТЦК в письмовому вигляді, доклавши до неї документи, які підтверджують право на відстрочку. Якими мають бути ці документи, Новини.LIVE запитали у адвоката Ігоря Яська, керуючого партнера юридичної компанії Winner.

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Деталі

За словами юриста, конкретний перелік документів залежить від типу відстрочки.

"Якщо це студент чи науковий працівник — це мають бути відповідні довідки з ВНЗ чи наукової установи. Якщо це заброньований працівник, то йому надають витяг із рішення про бронювання за формою згідно з додатком 3 Порядку бронювання військовозобов'язаних та у п’ятиденний строк з дня видачі витягу надсилають до ТЦК повідомлення про бронювання військовозобов’язаного за формою згідно з додатком 5 для зарахування його на спеціальний військовий облік", — розповів Ігор Ясько.

Якщо ж відстрочка має бути надана за станом здоров’я, то документи можуть бути наступними:

  • висновок ВЛК, згідно з яким особу визнано непридатною до військової служби;
  • посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю;
  • пенсійне посвідчення;
  • посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де вказано групу та причину інвалідності;
  • довідки для отримання пільг особами з інвалідністю тощо.

Раніше юристи роз’яснили, хто має право на відстрочку від мобілізації для догляду за родичами та як отримати відстрочку батьку-одинаку.

Також навесні 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який передбачає збільшення терміну відстрочки від мобілізації до п’яти років.

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