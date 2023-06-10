Відстрочка від мобілізації: чи варто віддавати оригінали документів

Військовий квиток. Фото: Google

В Україні через військові дії подовжені загальна мобілізація та воєнний стан — до 18 серпня 2023 року. У період дії загальної мобілізації усім військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки.

Повістку не вручають, якщо є офіційна відстрочка від мобілізації. Як її отримати, роз'яснив адвокат Роман Сімутін виданню "Факти".

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Адвокат радить переглянути ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і перевірити усі підстави, за яких ви не підлягаєте мобілізації.

"Наприклад, у зв'язку з інвалідністю дружини або якщо батьки мають інвалідність 1-ї чи 2-ї групи, та завчасно підготуйте оригінали документів із копіями. Складіть заяву про надання відстрочки, посилаючись на зазначені документи. Якщо ви маєте певні хвороби та проходили лікування, обов’язково приготуйте виписки з історії хвороби та заяву з вимогою долучити їх до особової справи при проходженні ВЛК", — радить юрист.

Роман Сімутін у ТЦК радить обов'язково зареєструвати заяву. Не радить її просто так віддавати. На ній мають поставити відмітку про отримання. Аби у подальшому працівник центру не заявив, що заява не є підставою для надання відстрочки.

"Фінальна порада: ніколи не передавайте оригінали документів представнику ТЦК — будуть шантажувати, скажуть, що повернуть після проходження ВЛК", — додає юрист.

Відповідальність за ухилення від призову

Повідомляється, що ухилянт може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за статтею 335 Кримінального кодексу України.

А статтею 336 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Нагадаємо, з початком повномаштабної війни в Україні чимало чоловіків відразу пішли служити до війська. Починали воювати у тій частині, куди призначили. Втім, бувають такі випадки, коли військові не можуть виконувати бойове завдання у тій чи іншій частині. Вони можуть змінити місце служби і перевестись до іншої частини.