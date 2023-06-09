Військові можуть змінити місце служби: як це зробити

Військові ЗСУ під час виконання бойвого завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 461 доба повномаштабного вторгнення РФ в Україну. Чимало чоловіків відразу пішли служити до війська. Починали воювати у тій частині, куди призначили. Втім, бувають такі випадки, коли військові не можуть виконувати бойове завдання у тій чи іншій частині. Вони можуть змінити місце служби і перевестись до іншої частини. Щоправда, для цього мають існувати підстави.

Як саме це можна зробити, розповідають юристи. Зазначають у виданні PRO Гроші.

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Фахівці зазначають, що військові можуть перевестись в іншу частину за наявності двох підстав:

за станом здоров’я,

за сімейними обставинами.

За станом здоров'я:

Повідомляється, що відповідно до Наказу МОУ №402, якщо висновком ВЛК особу визнано обмежено придатною, то деякі види робіт їй протипоказані. Зокрема, забороняється відправляти на таку службу:

у високомобільні десантні війська;

у плавсклад;

у морську піхоту;

на спецспоруди.

Юристи радять, якщо розмова з командиром не спрацювала, то можна це рішення оскаржити у судовому порядку, але тільки у випадку наявності висновку ВЛК про обмежену придатність.

За сімейними обставинами

Зазначається, що ця підставу визначає п.82 Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ "на особисте прохання військовослужбовця ".

Юристи кажуть, що це положення ще детально не врегулювали. Тому треба буде переконувати командира в крайній необхідності зміни частини.

Нагадаємо, попри те, що в Україні вже 16 місяць триває воєнний стан та загальна мобілізація, далеко не всі чоловіки стоять на військовому обліку та мають військовий квиток. При цьому, щоб вступити до вишу або працевлаштуватись, військовозобов'язаному обов'язково необхідно мати військово-облікові документи.