Чи мають право роботодавці звільняти працівників без військового квитка

Звільнення з роботи. Фото: sud.ua

Попри те, що в Україні вже 16 місяць триває воєнний стан та загальна мобілізація, далеко не всі чоловіки стоять на військовому обліку та мають військовий квиток. При цьому, щоб вступити до вишу або працевлаштуватись, військовозобов'язаному обов'язково необхідно мати військово-облікові документи.

Через це одне з найактуальніших питань серед українських чоловіків — чи мають право роботодавці звільнити працівника, якщо у нього відсутній військовий квиток. На нього відповів адвокат Андрій Межирицький.

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Як пояснює правозахисник, усі роботодавці в Україні зобов'язані вести первинний військовий облік працівників та надавати відповідні відомості до ТЦК та СП (військкомату). Це правило діяло й до повномасштабної війни.

Й компанії за законом не можуть працевлаштовувати осіб без військово-облікових документів й мають право вимагати такі папери під час укладання трудового договору.

Проте якщо трудовий договір вже був укладений, то у випадку ненадання таких документів звільнити працівника з роботи не можна. Відсутність військового квитка ніяк не впливає на реалізацію конституційного права на працю.

Межирицький підкреслив, що жодною нормою Кодексу законів про працю України, не передбачена відповідальність працівника за ненадання військового квитка.

Військовий квиток. Фото: google.com

Які документи мають бути у чоловіка для працевлаштування

Для працевлаштування українські чоловіки повиннні надати відповідні документи, а саме:

призовники — приписне;

військовозобов'язані — військовий квиток чи тимчасове посвідчення;

резервісти — військовий квиток.

За відсутності цих документів роботодавець має право відмовити військовозобов'язаному у працевлаштуванні.

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