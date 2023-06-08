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Увольнение работника без военного билета: имеют ли на это право компании

8 июня 2023 17:52
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Дмитрий Струк
Редактор
Имеют ли право работодатели увольнять работников без военного билета
Увольнение с работы. Фото: sud.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Несмотря на то, что в Украине уже 16 месяцев продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, далеко не все мужчины стоят на военном учете и имеют военный билет. При этом, чтобы поступить в вуз или трудоустроиться, военнообязанному обязательно необходимо иметь военно-учетные документы.

Поэтому один из самых актуальных вопросов среди украинских мужчин — имеют ли право работодатели уволить работника, если у него отсутствует военный билет. На него ответил адвокат Андрей Межирицкий.

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Могут ли уволить из-за отсутствия военного билета

Как поясняет правозащитник, все работодатели в Украине обязаны вести первичный военный учет работников и предоставлять соответствующие сведения ТЦК и СП (военкомату). Это правило действовало и до полномасштабной войны.

И компании по закону не могут трудоустраивать лиц без военно-учетных документов и имеют право требовать такие бумаги при заключении трудового договора.

Однако если трудовой договор уже был заключен, то в случае непредоставления таких документов уволить работника с работы нельзя. Отсутствие военного билета никак не влияет на реализацию конституционного права на труд.

Межирицкий подчеркнул, что никакой нормой Кодекса законов о труде Украины не предусмотрена ответственность работника за непредоставление военного билета.

 

Могут ли уволить из-за отсутствия военного билета
Военный билет. Фото: google.com

Какие документы должны быть у мужчины для трудоустройства

Для трудоустройства украинские мужчины должны предоставить соответствующие документы, а именно:

  • призывники — приписное;
  • военнообязанные — военный билет или временное удостоверение;
  • резервисты — военный билет.

При отсутствии этих документов работодатель имеет право отказать военнообязанному в трудоустройстве.

Ранее мы писали, возьмут ли на работу без военного билета военнообязанного и какие правила трудоустройства мужчин в Украине.

Напомним, мы рассказывали, какое наказание ждет мужчин за отсутствие военного билета.

Также мы сообщали, кого могут исключить из военного учета и как должна проходить эта процедура.

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