Имеют ли право работодатели увольнять работников без военного билета

Увольнение с работы. Фото: sud.ua

Несмотря на то, что в Украине уже 16 месяцев продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, далеко не все мужчины стоят на военном учете и имеют военный билет. При этом, чтобы поступить в вуз или трудоустроиться, военнообязанному обязательно необходимо иметь военно-учетные документы.

Поэтому один из самых актуальных вопросов среди украинских мужчин — имеют ли право работодатели уволить работника, если у него отсутствует военный билет. На него ответил адвокат Андрей Межирицкий.

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Как поясняет правозащитник, все работодатели в Украине обязаны вести первичный военный учет работников и предоставлять соответствующие сведения ТЦК и СП (военкомату). Это правило действовало и до полномасштабной войны.

И компании по закону не могут трудоустраивать лиц без военно-учетных документов и имеют право требовать такие бумаги при заключении трудового договора.

Однако если трудовой договор уже был заключен, то в случае непредоставления таких документов уволить работника с работы нельзя. Отсутствие военного билета никак не влияет на реализацию конституционного права на труд.

Межирицкий подчеркнул, что никакой нормой Кодекса законов о труде Украины не предусмотрена ответственность работника за непредоставление военного билета.

Военный билет. Фото: google.com

Какие документы должны быть у мужчины для трудоустройства

Для трудоустройства украинские мужчины должны предоставить соответствующие документы, а именно:

призывники — приписное;

военнообязанные — военный билет или временное удостоверение;

резервисты — военный билет.

При отсутствии этих документов работодатель имеет право отказать военнообязанному в трудоустройстве.

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