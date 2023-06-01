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Виключення з військового обліку: що це, хто підлягає та як виглядає процедура

1 червня 2023 06:26
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Виключення з військового обліку — хто підлягає та алгоритм дій
Військовий облік в Україні. Фото: zn.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та мають перебувати на військовому обліку. Проте є категорії громадян, які можуть бути з нього виключені. Вони не підлягають мобілізації. 

Розповідаємо, кого можуть виключити з військового обліку, та як має проходити ця процедура. 

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Кого виключають з військового обліку в Україні

Особливості щодо виключення та зняття з військового обліку описані в ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу". 

Наступні категорії українців можуть бути зняті з військового обліку: 

  • призвані або прийняті на військову службу;
  • визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку;
  • які проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;
  • засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
  • засуджені за злочин на час відбування покарання в місцях позбавлення волі;
  • ті, хто досяг граничного віку 60 років;
  • військовослужбовці або військовозобов'язані, які померли;
  • ті, хто припинили громадянство України.
Кого виключають з військового обліку в Україні
Військовий облік в Україні. Фото: google.com

Як відбувається виключення з військового обліку ― алгоритм дій

Деталі процесу роз'яснили на порталі "Дія". Зазначається, що виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у ТЦК та СП здійснюється за їх особистої присутності.

Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними(непридатні за станом здоров’я), оголошені померлими (які пропали безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їх особистої присутності.

1. Для виключення з військового обліку необхідно звернутися у ТЦК та СП (військовий комісаріат), військову частину (філіали) або у виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

2. Подати заяву на отримання послуги.  Заявник звертається особисто або через законного представника.

3. Подати документи. Для виключення з військового обліку потрібні такі документи:

  • заява;
  • паспорт;
  • документи, що підтверджують підставу для виключення з військового обліку;
  • військово-облікові документи. 

4. ТЦК, в який особа подає документи, розглядає отримані документи та виносить рішення щодо виключення з військового обліку.

У "Дії" стверджують, що розгляд такої заяви триває одну добу. Позитивний чи негативний висновок можна забрати в ТЦК самостійно або його може забрати представник особи.

Якщо особа не згодна з рішенням щодо виключення з військового обліку, його можна оскаржити в адміністративному суді.

 

Раніше, ми повідомляли, кого можуть мобілізувати вже в червні поточного року. 

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Також ми розповідали, чи можуть вручити повістку студенту, як діяти у такому разі та за яких умов студента можуть мобілізувати до лав ЗСУ.  

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