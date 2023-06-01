Виключення з військового обліку — хто підлягає та алгоритм дій

Виключення з військового обліку: що це, хто підлягає та як виглядає процедура
В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та мають перебувати на військовому обліку. Проте є категорії громадян, які можуть бути з нього виключені. Вони не підлягають мобілізації.
Розповідаємо, кого можуть виключити з військового обліку, та як має проходити ця процедура.
Кого виключають з військового обліку в Україні
Особливості щодо виключення та зняття з військового обліку описані в ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу".
Наступні категорії українців можуть бути зняті з військового обліку:
- призвані або прийняті на військову службу;
- визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку;
- які проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;
- засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- засуджені за злочин на час відбування покарання в місцях позбавлення волі;
- ті, хто досяг граничного віку 60 років;
- військовослужбовці або військовозобов'язані, які померли;
- ті, хто припинили громадянство України.
Як відбувається виключення з військового обліку ― алгоритм дій
Деталі процесу роз'яснили на порталі "Дія". Зазначається, що виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у ТЦК та СП здійснюється за їх особистої присутності.
Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними(непридатні за станом здоров’я), оголошені померлими (які пропали безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їх особистої присутності.
1. Для виключення з військового обліку необхідно звернутися у ТЦК та СП (військовий комісаріат), військову частину (філіали) або у виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.
2. Подати заяву на отримання послуги. Заявник звертається особисто або через законного представника.
3. Подати документи. Для виключення з військового обліку потрібні такі документи:
- заява;
- паспорт;
- документи, що підтверджують підставу для виключення з військового обліку;
- військово-облікові документи.
4. ТЦК, в який особа подає документи, розглядає отримані документи та виносить рішення щодо виключення з військового обліку.
У "Дії" стверджують, що розгляд такої заяви триває одну добу. Позитивний чи негативний висновок можна забрати в ТЦК самостійно або його може забрати представник особи.
Якщо особа не згодна з рішенням щодо виключення з військового обліку, його можна оскаржити в адміністративному суді.
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