Виключення з військового обліку — хто підлягає та алгоритм дій

Військовий облік в Україні. Фото: zn.ua

В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та мають перебувати на військовому обліку. Проте є категорії громадян, які можуть бути з нього виключені. Вони не підлягають мобілізації.

Розповідаємо, кого можуть виключити з військового обліку, та як має проходити ця процедура.

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Кого виключають з військового обліку в Україні

Особливості щодо виключення та зняття з військового обліку описані в ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу".

Наступні категорії українців можуть бути зняті з військового обліку:

призвані або прийняті на військову службу;

визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку;

які проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

засуджені за злочин на час відбування покарання в місцях позбавлення волі;

ті, хто досяг граничного віку 60 років;

військовослужбовці або військовозобов'язані, які померли;

ті, хто припинили громадянство України.

Військовий облік в Україні. Фото: google.com

Як відбувається виключення з військового обліку ― алгоритм дій

Деталі процесу роз'яснили на порталі "Дія". Зазначається, що виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у ТЦК та СП здійснюється за їх особистої присутності.

Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними(непридатні за станом здоров’я), оголошені померлими (які пропали безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їх особистої присутності.

1. Для виключення з військового обліку необхідно звернутися у ТЦК та СП (військовий комісаріат), військову частину (філіали) або у виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

2. Подати заяву на отримання послуги. Заявник звертається особисто або через законного представника.

3. Подати документи. Для виключення з військового обліку потрібні такі документи:

заява;

паспорт;

документи, що підтверджують підставу для виключення з військового обліку;

військово-облікові документи.

4. ТЦК, в який особа подає документи, розглядає отримані документи та виносить рішення щодо виключення з військового обліку.

У "Дії" стверджують, що розгляд такої заяви триває одну добу. Позитивний чи негативний висновок можна забрати в ТЦК самостійно або його може забрати представник особи.

Якщо особа не згодна з рішенням щодо виключення з військового обліку, його можна оскаржити в адміністративному суді.

Раніше, ми повідомляли, кого можуть мобілізувати вже в червні поточного року.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Також ми розповідали, чи можуть вручити повістку студенту, як діяти у такому разі та за яких умов студента можуть мобілізувати до лав ЗСУ.