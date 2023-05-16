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На початку літа їх обов'язково мобілізують в ЗСУ: список

16 травня 2023 06:37
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Кого мобілізовуватимуть на початку літа — список
Загальна мобілізація в Україні. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня 2023 року, а отже влітку чоловіки призовного віку продовжуватимуть отримувати повістки. 

Кого можуть мобілізувати вже в червні поточного року — розповідаємо в матеріалі. 

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Зазначається, що у червні можуть бути мобілізовані такі категорії громадян: 

  • чоловіки віком від 28 до 60 років, які мають військовий досвід та придатні за станом здоров’я;
  • чоловіки без досвіду служби в армії віком від 28 до 60 років, які придатні за станом здоров’я;
  • ті, хто перебувають у запасі (резервісти);
  • обмежено придатні до служби під час воєнного стану та непридатні у мирний час чоловіки віком від 28 до 60 років. 

 

Кого можуть мобілізувати лише за власним бажанням
Українські військові. Фото: google.com

Кого можуть мобілізувати лише за власним бажанням 

Є категорії громадян, які можуть служити в армії виключно на добровільній основі та за місцем проживання — це: 

  • особи з інвалідністю;
  • особи, які мають відстрочку за сімейними обставинами. 

Також чоловіки від 18 до 27 років та жінки не можуть бути примусово мобілізовані, якщо раніше не проходили строкову службу (службу за контрактом для жінок), однак вони можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сил оборони України.

Нагадаємо, ми писали, адвокат Тарас Никифорчук розказав, що чекати українцям від мобілізації в травні 2023 року та кого призиватимуть у першу чергу.

Раніше адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

Також ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

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