Кого будут мобилизовать в начале лета — список

Общая мобилизация в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 18 августа 2023 года, а значит, летом мужчины призывного возраста будут продолжать получать повестки.

Кого могут мобилизовать уже в июне текущего года — рассказываем в материале.

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В июне могут быть мобилизованы следующие категории граждан:

мужчины в возрасте от 28 до 60 лет, имеющие военный опыт и пригодные по состоянию здоровья;

мужчины без опыта службы в армии в возрасте от 28 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

те, кто находятся в запасе (резервисты);

ограниченно пригодные к службе во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины в возрасте от 28 до 60 лет.

Украинские военные. Фото: google.com

Кого могут мобилизовать только по собственному желанию

Есть категории граждан, которые могут служить в армии исключительно на добровольной основе и по месту жительства:

лица с инвалидностью;

лица, имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам.

Мужчины от 18 до 27 лет и женщины не могут быть принудительно мобилизованы, если раньше не проходили срочную службу (службу по контракту для женщин), однако они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Напомним, мы писали, адвокат Тарас Никифорчук рассказал, что ждать украинцам от мобилизации в мае 2023 года и кого будут призывать в первую очередь.

Ранее адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не следует бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

Также мы сообщали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.