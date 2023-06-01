Исключение из военного учета — кто подлежит и алгоритм действий

Военный учет в Украине. Фото: zn.ua

В Украине мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и должны состоять на военном учете. Однако есть категории граждан, которые могут быть из него исключены. Они не подлежат мобилизации.

Рассказываем, кого могут исключить из военного учета и как должна проходить эта процедура.

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Кого исключают из военного учета в Украине

Особенности по исключению и снятию с военного учета описаны в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Следующие категории украинцев могут быть сняты с военного учета:

призванные или принятые на военную службу;

признаны ВЛК непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета;

проходящие военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

осужденные за преступление на время отбывания наказания в местах лишения свободы;

те, кто достиг предельного возраста 60 лет;

военнослужащие или умершие военнообязанные;

те, кто прекратил гражданство Украины.

Военный учет в Украине. Фото: google.com

Как происходит исключение из военного учета — алгоритм действий

Детали процесса разъяснили на портале "Дія". Отмечается, что исключение из военного учета призывников и военнообязанных в ТЦК и СП осуществляется при их личном присутствии.

Исключение из военного учета лиц, которые по решению суда признаны недееспособными (непригодны по состоянию здоровья), объявлены умершими (пропавшие без вести) или приговорены к лишению свободы, осуществляется без их личного присутствия.

1. Для исключения из военного учета необходимо обратиться в ТЦК и СП (военный комиссариат), воинскую часть (филиалы) или исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

2. Подать заявление на получение услуги. Заявитель обращается лично или через законного представителя.

3. Представить документы. Для исключения из военного учета требуются следующие документы:

заявление;

паспорт;

документы, подтверждающие основание исключения из военного учета;

военно-учетные документы.

4. ТЦК, в который лицо представляет документы, рассматривает полученные документы и выносит решение об исключении из военного учета.

В "Дія" утверждают, что рассмотрение такого заявления длится одни сутки. Положительное или отрицательное заключение можно забрать в ТЦК самостоятельно или его может забрать представитель личности.

Если лицо не согласно с решением об исключении из военного учета, его можно обжаловать в административном суде.

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