Военные могут поменять место службы: как это сделать

Военные ВСУ при выполнении боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине — 461 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Многие мужчины сразу пошли служить в армию. Начинали воевать в той части, куда назначили. Впрочем, бывают такие случаи, когда военные не могут выполнять боевое задание в той или иной части. Они могут изменить место службы и перевестись в другую часть. Правда, для этого должны существовать основания.

Как это можно сделать, рассказывают юристы. Отмечают в издании PRO Деньги.

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Специалисты отмечают, что военные могут перевестись в другую часть при наличии двух оснований:

по состоянию здоровья,

по семейным обстоятельствам.

По состоянию здоровья

Сообщается, что согласно Приказу МОУ №402, если заключением ВЛК лицо признано ограниченно пригодным, то некоторые виды работ ему противопоказаны. В частности, запрещается отправлять на такую службу:

в высокомобильные десантные войска;

в плавсостав;

в морскую пехоту;

на спецсооружения.

Юристы советуют, если разговор с командиром не завершился негативно, то можно решение обжаловать в судебном порядке, но только в случае наличия заключения ВЛК об ограниченной пригодности.

По семейным обстоятельствам

Отмечается, что это основание определяет п.82 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ "по личной просьбе военнослужащего".

Юристы говорят, что это положение еще подробно не урегулировали. Поэтому нужно будет убеждать командира в крайней необходимости смены части.

Напомним, несмотря на то, что в Украине уже 16 месяцев существует военное положение и всеобщая мобилизация, далеко не все мужчины стоят на военном учете и имеют военный билет. При этом, чтобы поступить в вуз или трудоустроиться, военнообязанному обязательно необходимо иметь военно-учетные документы.