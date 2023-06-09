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Военные могут поменять место службы: как это сделать

9 июня 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Военные могут поменять место службы: как это сделать
Военные ВСУ при выполнении боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине — 461 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Многие мужчины сразу пошли служить в армию. Начинали воевать в той части, куда назначили. Впрочем, бывают такие случаи, когда военные не могут выполнять боевое задание в той или иной части. Они могут изменить место службы и перевестись в другую часть. Правда, для этого должны существовать основания.

Как это можно сделать, рассказывают юристы. Отмечают в издании PRO Деньги.

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Специалисты отмечают, что военные могут перевестись в другую часть при наличии двух оснований:

  • по состоянию здоровья,
  • по семейным обстоятельствам.

По состоянию здоровья

Сообщается, что согласно Приказу МОУ №402, если заключением ВЛК лицо признано ограниченно пригодным, то некоторые виды работ ему противопоказаны. В частности, запрещается отправлять на такую службу:

  • в высокомобильные десантные войска;
  • в плавсостав;
  • в морскую пехоту;
  • на спецсооружения.

Юристы советуют, если разговор с командиром не завершился негативно, то можно решение обжаловать в судебном порядке, но только в случае наличия заключения ВЛК об ограниченной пригодности.

По семейным обстоятельствам

Отмечается, что это основание определяет п.82 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ "по личной просьбе военнослужащего".

Юристы говорят, что это положение еще подробно не урегулировали. Поэтому нужно будет убеждать командира в крайней необходимости смены части.

Напомним, несмотря на то, что в Украине уже 16 месяцев существует военное положение и всеобщая мобилизация, далеко не все мужчины стоят на военном учете и имеют военный билет. При этом, чтобы поступить в вуз или трудоустроиться, военнообязанному обязательно необходимо иметь военно-учетные документы.

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