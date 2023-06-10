Отсрочка от мобилизации: стоит ли отдавать оригиналы документов

Военный билет. Фото: Google

В Украине из-за военных действий продлены общая мобилизация и военное положение — до 18 августа 2023 года. В период действия всеобщей мобилизации всем военнообязанным мужчинам вручают повестки.

Повестку не вручают, если есть официальная отсрочка от мобилизации. Как ее получить, разъяснил адвокат Роман Симутин изданию "Факты".

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Адвокат советует пересмотреть ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и проверить все основания, по которым вы не подлежите мобилизации.

"Например, в связи с инвалидностью жены или если родители имеют инвалидность 1-й или 2-й группы, и заранее подготовьте оригиналы документов с копиями. Составьте заявление о предоставлении отсрочки, ссылаясь на указанные документы. Если у вас есть определенные болезни и проходили лечение, обязательно приготовьте выписки из истории болезни и заявление с требованием приобщить их к личному делу при прохождении ВЛК", — советует юрист.

Роман Симутин в ТЦК советует обязательно зарегистрировать заявление. Не рекомендует ее просто так отдавать. На ней должны поставить отметку о получении. Чтобы в дальнейшем работник центра не заявил, что заявление не является основанием для предоставления отсрочки.

"Финальный совет: никогда не передавайте оригиналы документов представителю ТЦК — будут шантажировать, скажут, что вернут после прохождения ВЛК", — добавляет юрист.

Ответственность за уклонение от призыва

Сообщается, что уклоняющийся может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 335 Уголовного кодекса Украины.

Статьей 336 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине многие мужчины сразу пошли служить в армию. Начинали сражаться в той части, куда назначили. Впрочем, бывают такие случаи, когда военные не могут выполнять боевое задание в той или иной части. Они могут изменить место службы и перевестись в другую часть.