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Мобілізація в Україні: що робити, якщо видали повістку особі з інвалідністю

10 червня 2023 01:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобілізація в Україні: що робити, якщо видали повістку особі з інвалідністю
Військовий квиток. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Через військові дії в Україні подовжені загальна мобілізація та воєнний стан — до 18 серпня 2023 року. У період дії загальної мобілізації усім військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки.

Буває і таке, що повістки видають навіть тим, у кого є офіційна відстрочка від мобілізації. Що робити у такому випадку, виданню NV розповіла юристка ГО "Юридична сотня" Марія Звягінцева.

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"У державі воєнний стан і загальна мобілізація, тому однозначно є шанс бути мобілізованим. ТЦК має право перевіряти облікові дані й направляти на ВЛК, в тому числі, тих, хто має відстрочку або бронювання", ― заявила юристка. 

Чи може людина з інвалідністю отримати повістку

За словами юристки, повістки можуть отримувати абсолютно всі чоловіки в Україні. Тому, якщо повістку отримала, наприклад, людина з інвалідністю, панікувати не варто. Потрібно звернутися до територіального центру комплектування. Там показати усі документи, які підтверджують інвалідність. 

"Якщо вони отримали повістку, мають прийти в ТЦК з документами, які підтверджують інвалідність, та звірити військово-облікові дані. Призвати таких людей на службу можуть лише за їхньою згодою і за місцем проживання", ― підкреслила Звягінцева.

Види повісток

Повістки є чотирьох видів:

  • для призову на строкову службу ― зараз не видаються,
  • для уточнення даних,
  • для проходження ВЛК, 
  • мобілізаційне розпорядження ― видається тільки після проходження ВЛК, і означає відправку на фронт.

Нагадаємо, для деяких категорій українських військовослужбовців та їхніх сімей планують розширити пільги та виплати. Відповідний проєкт закону вже одержано Верховною Радою. 

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