Мобилизация в Украине: что делать, если выдали повестку лицу с инвалидностью

Военный билет. Фото: Google

Из-за военных действий в Украине продлены общая мобилизация и военное положение — до 18 августа 2023 года. В период действия всеобщей мобилизации всем военнообязанным мужчинам вручают повестки.

Бывает и такое, что повестки выдают даже тем, у кого есть официальная отсрочка от мобилизации. Что делать в таком случае, изданию NV рассказала юрист ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева.

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"В государстве военное положение и общая мобилизация, поэтому однозначно есть шанс быть мобилизованным. ТЦК имеет право проверять учетные данные и направлять на ВЛК, в том числе тех, кто имеет отсрочку или бронирование", ― заявила юрист.

Может ли человек с инвалидностью получить повестку

По словам юриста, повестки могут получать абсолютно все мужчины в Украине. Поэтому если повестку получил, например, человек с инвалидностью, паниковать не стоит. Следует обратиться в территориальный центр комплектования. Там показать все документы, подтверждающие инвалидность.

"Если они получили повестку, должны прийти в ТЦК с документами, подтверждающими инвалидность, и сверить военно-учетные данные. Призвать таких людей на службу могут только с их согласия и по месту жительства", — подчеркнула Звягинцева.

Виды повесток

Повестки четырех видов:

для призыва на срочную службу ― сейчас не выдаются,

для уточнения данных,

для прохождения ВЛК,

мобилизационное распоряжение — выдается только после прохождения ВЛК, и означает отправку на фронт.

Напомним, для некоторых категорий украинских военнослужащих и их семей планируется расширить льготы и выплаты. Соответствующий проект закона уже получен Верховной Радой.