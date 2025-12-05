Антиблікове покриття iPhone 17 — чому захисне скло може зіпсувати екран смартфона

Наклеювання захисного скла на iPhone 17 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

iPhone 17 отримав оновлене скло Ceramic Shield 2 з вбудованим антибліковим покриттям, яке удвічі зменшує відблиски порівняно з iPhone 16. Однак звичайне захисне скло без власного AR-шару може фактично "обнулити" цю перевагу та навіть зробити екран більш блискучим.

Як Ceramic Shield 2 бореться з відблисками та що змінює захисне скло

Компанія Apple додала антиблікове покриття безпосередньо в скло Ceramic Shield 2 на iPhone 17. У результаті дисплей відбиває приблизно вдвічі менше світла, ніж iPhone 16, картинка має чіткіший вигляд в яскравому освітленні, а кольори — природніші. Навіть під прямим світлом текст і зображення залишаються контрастними та краще читаються на вулиці.

Раніше антибліковий ефект найчастіше забезпечували спеціальні захисні плівки та скло, де AR-шар взаємодіяв безпосередньо з повітрям. У випадку iPhone 17 AR-покриття інтегроване в саме скло смартфона — екран "бореться" з відблисками сам по собі, без додаткової плівки.

Проблема виникає тоді, коли користувач встановлює звичайний протектор без антиблікових властивостей. Захисне скло приклеюється до екрана за допомогою тонкого шару клею, і AR-покриття вже не контактує з повітрям. Для таких оптичних систем це критично: покриття фізично залишається на місці, але перестає працювати так, як задумано.

Під час тестування виявилося, що стандартні захисні скла без AR-шару фактично подвоюють рівень відбитого світла на дисплеї iPhone 17. Таким чином, вбудоване антиблікове покриття Ceramic Shield 2 опиняється заблокованим й втрачає свою ефективність.

Якщо ж наклеїти екранний протектор із власним антибліковим покриттям, цей новий шар по суті замінює функцію Ceramic Shield 2.

Нагадаємо, новий iPhone Air демонструє найрізкіше падіння вартості серед усіх моделей Apple останніх років: за десять тижнів після релізу окремі версії подешевшали майже удвічі. Водночас лінійка iPhone 17 значно краще утримує ціну й навіть перевершує попередні покоління за вартістю на вторинному ринку.

Також ми писали, що iPhone 17 Pro та 17 Pro Max втратили одну зі зручних фотоможливостей: у портретному режимі більше недоступний "Нічний режим". На старіших моделях iPhone ця функція все ще працює.