Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Обычные защитные пленки "убивают" экран iPhone 17 — исследование

Обычные защитные пленки "убивают" экран iPhone 17 — исследование

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 14:24
Антибликовое покрытие iPhone 17 — почему защитное стекло может экран смартфона
Наклеивание защитного стекла на iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone 17 получил обновленное стекло Ceramic Shield 2 со встроенным антибликовым покрытием, которое вдвое уменьшает блики по сравнению с iPhone 16. Однако обычное защитное стекло без собственного AR-слоя может фактически "обнулить" это преимущество и даже сделать экран более блестящим.

Об этом пишет Astropad.

Реклама
Читайте также:

Как Ceramic Shield 2 борется с бликами и что меняет защитное стекло

Компания Apple добавила антибликовое покрытие непосредственно в стекло Ceramic Shield 2 на iPhone 17. В результате дисплей отражает примерно вдвое меньше света, чем iPhone 16, картинка выглядит более четкой при ярком освещении, а цвета — более естественными. Даже под прямым светом текст и изображения остаются контрастными и лучше читаются на улице.

Ранее антибликовый эффект чаще всего обеспечивали специальные защитные пленки и стекла, где AR-слой взаимодействовал непосредственно с воздухом. В случае iPhone 17 AR-покрытие интегрировано в само стекло смартфона — экран "борется" с бликами сам по себе, без дополнительной пленки.

Проблема возникает тогда, когда пользователь устанавливает обычный протектор без антибликовых свойств. Защитное стекло приклеивается к экрану с помощью тонкого слоя клея, и AR-покрытие уже не контактирует с воздухом. Для таких оптических систем это критично: покрытие физически остается на месте, но перестает работать так, как задумано.

Во время тестирования оказалось, что стандартные защитные стекла без AR-слоя фактически удваивают уровень отраженного света на дисплее iPhone 17. Таким образом, встроенное антибликовое покрытие Ceramic Shield 2 оказывается заблокированным и теряет свою эффективность.

Если же наклеить экранный протектор с собственным антибликовым покрытием, этот новый слой по сути заменяет функцию Ceramic Shield 2.

Напомним, новый iPhone Air демонстрирует самое резкое падение стоимости среди всех моделей Apple последних лет: за десять недель после релиза отдельные версии подешевели почти вдвое. В то же время линейка iPhone 17 значительно лучше удерживает цену и даже превосходит предыдущие поколения по стоимости на вторичном рынке.

Также мы писали, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max потеряли одну из удобных фото-возможностей: в портретном режиме больше недоступен "Ночной режим". На старых моделях iPhone эта функция все еще работает.

Apple iPhone технологии исследование экран защитное стекло
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации