Антибликовое покрытие iPhone 17 — почему защитное стекло может экран смартфона

iPhone 17 получил обновленное стекло Ceramic Shield 2 со встроенным антибликовым покрытием, которое вдвое уменьшает блики по сравнению с iPhone 16. Однако обычное защитное стекло без собственного AR-слоя может фактически "обнулить" это преимущество и даже сделать экран более блестящим.

Как Ceramic Shield 2 борется с бликами и что меняет защитное стекло

Компания Apple добавила антибликовое покрытие непосредственно в стекло Ceramic Shield 2 на iPhone 17. В результате дисплей отражает примерно вдвое меньше света, чем iPhone 16, картинка выглядит более четкой при ярком освещении, а цвета — более естественными. Даже под прямым светом текст и изображения остаются контрастными и лучше читаются на улице.

Ранее антибликовый эффект чаще всего обеспечивали специальные защитные пленки и стекла, где AR-слой взаимодействовал непосредственно с воздухом. В случае iPhone 17 AR-покрытие интегрировано в само стекло смартфона — экран "борется" с бликами сам по себе, без дополнительной пленки.

Проблема возникает тогда, когда пользователь устанавливает обычный протектор без антибликовых свойств. Защитное стекло приклеивается к экрану с помощью тонкого слоя клея, и AR-покрытие уже не контактирует с воздухом. Для таких оптических систем это критично: покрытие физически остается на месте, но перестает работать так, как задумано.

Во время тестирования оказалось, что стандартные защитные стекла без AR-слоя фактически удваивают уровень отраженного света на дисплее iPhone 17. Таким образом, встроенное антибликовое покрытие Ceramic Shield 2 оказывается заблокированным и теряет свою эффективность.

Если же наклеить экранный протектор с собственным антибликовым покрытием, этот новый слой по сути заменяет функцию Ceramic Shield 2.

