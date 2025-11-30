Видео
Почему защитная пленка для смартфона стала пустой тратой денег

Почему защитная пленка для смартфона стала пустой тратой денег

Дата публикации 30 ноября 2025 12:32
Время отказаться от них — почему смартфоны больше не нуждаются в защитных пленках
Наклеивание защитного стекла на экран смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные смартфоны получили значительно более прочные экраны и корпуса, поэтому постоянная потребность в защитных пленках постепенно исчезает. Для большинства актуальных моделей дополнительная пленка превратилась скорее в привычку, чем в реальную необходимость.

Об этом пишет Gizmochina.

Читайте также:

Почему современным смартфонам все реже нужна пленка

Производители усиливают не только защитное стекло, но и конструкцию корпуса в целом. Часть устройств даже проходит сертификации на выносливость по "военным" стандартам, поэтому короткие падения и удары для них уже не так критичны. На этом фоне тонкий пластиковый слой большинства пленок почти не играет роли при реальных ударах, а риск поцарапать экран ключами или монетами заметно снизился именно благодаря усовершенствованным материалам дисплея.

Отдельная проблема — качество изображения. Защитные пленки со временем тускнеют, покрываются мелкими царапинами и пятнами, из-за чего картинка выглядит хуже, чем на "родном" стекле. Это особенно ощутимо при просмотре фотографий и видео на качественных экранах. Если же есть страх перед случайным падением, более практичным решением часто становится чехол с немного приподнятым бортиком вокруг дисплея — хотя и он уже не всегда является строгой необходимостью.

Свою роль играют и сервисные программы производителей. Компании расширяют возможности ремонта и обслуживания: у Apple это AppleCare+, у Samsung — собственные сервисные решения. В случае повреждения экрана смартфон можно относительно быстро восстановить без чрезмерных затрат, что добавляет еще один аргумент против обязательной потребности в защитной пленке на каждом устройстве.

Напомним, у многих смартфонов батарея может быстро уменьшать заряд даже тогда, когда устройство почти не используется. Часто проблема заключается не в "изношенном аккумуляторе", а в одной включенной в фоне функции, которая постоянно потребляет энергию.

Также мы писали, что в конце 2000-х смартфоны воспринимались как своеобразный конструктор: их можно было перепрошивать, снимать ограничения и тонко настраивать под себя. Сейчас телефоны стали значительно стабильнее и безопаснее, но за это пользователям пришлось отдать часть контроля над системой и ее возможностями.

телефоны смартфон стекло защита экран
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
