Смартфоны стали стерильными — какие функции мы потеряли за 15 лет

25 ноября 2025 16:32
обновлено: 12:37
Смартфоны потеряли свободу — почему современные телефоны стали закрытыми
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

В конце 2000-х смартфоны ощущались как личный конструктор: их можно было перепрошивать, ломать ограничения и настраивать под себя до мельчайших мелочей. Современные же телефоны стали более стабильными и безопасными, но вместе с этим забрали у пользователей значительную часть контроля над устройством.

Об этом пишет iTechua.

Почему современные смартфоны стали "стерильными"

Еще каких-то 15 лет назад мобильные операционные системы действительно напоминали "дикий запад". Windows Mobile позволяла лазить в системные файлы, Symbian открывала доступ к любым настройкам, а ранний Android был настолько открытым, что энтузиасты собирали собственные прошивки буквально "в гаражах". CyanogenMod мог превратить бюджетный смартфон в условный супер-флагман, позволяя менять все: от цвета кнопок до анимаций переходов.

Сегодня же изменить что-то системное на iPhone — почти квест. Android формально остается более свободным, но производители постепенно "закручивают гайки". Мы получили стабильность, меньше сбоев и более высокий уровень безопасности, но расплатились за это свободой пользователя.

Физические кнопки и трекболы

Когда-то щелчок настоящей кнопки давал ощущение уверенности: команда однозначно выполнена. Смартфоны BlackBerry, HTC, Sony показывали скорость набора текста, которой сенсорные клавиатуры до сих пор не достигают. Трекболы помогали точно перемещаться по меню и тексту. Все это исчезло, потому что производителям дешевле и проще делать сплошные стеклянные прямоугольники без физических элементов.

Стилус

На презентации первого iPhone в 2007 году Стив Джобс спросил: "Кому нужен стилус? Никому". Но для Palm Pilot и устройств на Windows Mobile стилус был ключом к точному управлению интерфейсом. Линейка Galaxy Note попыталась вернуть эту возможность, однако сейчас стилусом пользуются редко — это уже нишевый сценарий, а не базовая функция.

Инфракрасный порт

Передача файлов через инфракрасный порт когда-то казалась чистой магией: устройства подносили друг к другу, данные "летели по воздуху", и ты буквально видел, что происходит. Со временем ИК-порт вытеснили Bluetooth и Wi-Fi Direct — более быстрые и удобные технологии. Но вместе с тем исчезло и это ощущение прямого, простого и понятного контроля.

FM-радио и мобильное ТВ

Раньше смартфон позволял слушать радио или смотреть цифровое телевидение без доступа к интернету. Сегодня большинство пользователей выбрали удобство стриминговых сервисов. Взамен мы потеряли возможность оставаться с музыкой и контентом там, где нет сети, и зависим от покрытия и тарифов.

Сменная батарея

Самая болезненная потеря — аккумулятор, который можно было просто достать и заменить. Когда-то достаточно было вынуть батарею, вставить другую — и телефон мгновенно возвращался к работе. Теперь аккумуляторы герметично встроены в корпус, а их замена сложна и нередко дороже, чем хотелось бы. Для производителей выгодно, чтобы смартфон служил ограниченное время, после чего пользователь покупает новый.

Кабели и порты вместо беспроводной магии

Mini-HDMI, TV-out, MHL, SlimPort — раньше существовали десятки проводных способов вывести изображение со смартфона на большой экран. Со временем их вытеснили беспроводные протоколы. Это действительно удобно, но работа таких решений часто зависит от качества сети и не всегда такая надежная, как обычный кабель.

Смартфоны стали значительно быстрее, тоньше и визуально привлекательнее. Однако контроль над устройством постепенно перешел к производителю: если ты хочешь изменить систему, самостоятельно заменить батарею или установить альтернативное приложение — должен мириться с ограничениями или платить больше. Удобство пришло ценой свободы.

Напомним, многие до сих пор опасаются "излучения от телефона", сравнивая его с радиацией от Чернобыля, старых телевизоров или популярными страшилками о 5G и Bluetooth. Однако с научной точки зрения смартфон в обычных условиях не является источником опасного радиационного фона.

Также мы писали, что многие пользователи продолжают заряжать смартфоны "по старинке" — доводят до 100%, оставляют на зарядке всю ночь или подключают даже при достаточном уровне заряда. Для современных литиевых аккумуляторов такие привычки действительно вредны.

Владимир Мололкин
Автор:
Владимир Мололкин
