Восстановленные смартфоны — как отличить и стоит ли их покупать

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

На рынке смартфонов часто попадаются восстановленные устройства, и сами по себе они не являются проблемой. Но важно отличать сертифицированное восстановление от телефона, который собрали из случайных деталей, чтобы не переплатить за технику со скрытой историей.

Об этом пишет УНИАН.

Реклама

Читайте также:

Как проверить, восстановлен ли смартфон

Первый сигнал — несоответствие IMEI. Его можно быстро проверить комбинацией *#06#, а далее сверить номер на экране с данными в настройках и на коробке. Если цифры разные, это обычно означает, что устройство разбирали и меняли компоненты, так что перед вами, вероятно, не новый телефон.

Не лишним будет посмотреть на состояние батареи. Когда показатель здоровья аккумулятора уже не 100%, есть шанс, что смартфоном пользовались. Даже если батарею меняли в сервисе, такие моменты лучше уточнять сразу, чтобы понимать реальный ресурс устройства.

Еще одна подсказка — внешнее состояние. Едва заметные царапины или вмятины, следы разборки на корпусе, неравномерная подсветка экрана или легкая "пиксельность" могут свидетельствовать о ремонте или замене деталей. Даже в хороших мастерских скрыть такие мелочи удается не всегда.

Восстановленный смартфон может быть удачной покупкой, но только тогда, когда понятно, кто и как его восстанавливал. Разные мастерские работают по разным стандартам: одни действительно проводят полную диагностику и ставят официальные компоненты, другие ограничиваются чисткой и косметикой, после чего продают телефон как refurbished.

Риск несертифицированного восстановления — в неоригинальных деталях и скрытых проблемах. Иногда такие аппараты могут маскировать последствия падений или контакта с водой, а в случае повторной поломки поддержка производителя уже не поможет: официальная гарантия на подобные случаи обычно не распространяется.

Напомним, многие пользователи до сих пор заряжают смартфоны "по старинке" — держат до 100%, оставляют на зарядке всю ночь или подключают телефон тогда, когда уровень батареи еще достаточно высок. Для современных литиевых аккумуляторов такие привычки вредны.

Также мы писали, что рядом с портом зарядки большинства смартфонов есть едва заметное отверстие, которое пользователи нередко путают с ключевым отверстием для SIM-карты или декоративным элементом.