Это простое действие заставит работать телефон намного быстрее

22 ноября 2025
обновлено: 14:56
Телефон медленно работает — как быстро и просто разгрузить его
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Большинство людей почти не выключают смартфон и могут месяцами не нажимать кнопку перезапуска. Но регулярная короткая перезагрузка способна заметно ускорить работу устройства и помочь системе работать стабильнее.

Об этом пишет УНИАН.

Читайте также:

Почему перезапуск делает телефон быстрее

Смартфоны, как и компьютеры, постоянно держат в памяти десятки процессов и приложений. Фоновые задачи постепенно нагружают оперативную память и забирают ресурсы, из-за чего со временем система может работать медленнее или реагировать с задержками. Перезагрузка останавливает все эти процессы, и запускает их заново: телефон очищает "мусор" в ОЗУ, исправляет мелкие сбои и перераспределяет видеопамять, нужную графическому ядру. В результате приложения открываются быстрее, а риск зависаний, перегрева или проблем с камерой и беспроводными модулями уменьшается.

Именно поэтому перезапуск — первый шаг, который стоит сделать, если смартфон начинает "тормозить", не видит SIM-карту или отказывается подключаться к Wi-Fi. Хотя и iOS, и Android рассчитаны на стабильную работу без частых рестартов, модели на Android из-за многообразия оболочек и прошивок чаще сталкиваются с мелкими багами. Поэтому некоторые производители, в частности Samsung, даже добавляют опцию автоматической перезагрузки по расписанию — включить ее можно за несколько секунд в настройках.

Специалисты советуют перезапускать смартфон хотя бы раз в неделю. Этого достаточно, чтобы регулярно сбрасывать накопленные в оперативной памяти данные и "разгружать" систему. Если же выбирать между перезагрузкой и полным выключением, для большинства пользователей разница почти незаметна: главное — дать устройству отдохнуть хотя бы несколько минут. После этого телефон обычно работает заметно быстрее, не создавая лишней нагрузки на аккумулятор.

Напомним, многие пользователи до сих пор заряжают смартфоны "по старинке" — держат до 100%, оставляют на зарядке на всю ночь или подключают к сети даже тогда, когда батарея полуполная. Для современных литиевых аккумуляторов такие привычки являются вредными.

Также мы писали, что современные смартфоны оснащены системами защиты, которые не допускают "перезарядки" даже после нескольких часов на зарядке. Однако постоянное удержание батареи на 100% уровне и лишнее тепло, которое возникает во время зарядки, все еще могут негативно влиять на долговечность аккумулятора, если игнорировать базовые рекомендации.

Владимир Мололкин
Автор:
Владимир Мололкин
