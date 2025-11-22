Телефон медленно работает — как быстро и просто разгрузить его

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Большинство людей почти не выключают смартфон и могут месяцами не нажимать кнопку перезапуска. Но регулярная короткая перезагрузка способна заметно ускорить работу устройства и помочь системе работать стабильнее.

Об этом пишет УНИАН.

Почему перезапуск делает телефон быстрее

Смартфоны, как и компьютеры, постоянно держат в памяти десятки процессов и приложений. Фоновые задачи постепенно нагружают оперативную память и забирают ресурсы, из-за чего со временем система может работать медленнее или реагировать с задержками. Перезагрузка останавливает все эти процессы, и запускает их заново: телефон очищает "мусор" в ОЗУ, исправляет мелкие сбои и перераспределяет видеопамять, нужную графическому ядру. В результате приложения открываются быстрее, а риск зависаний, перегрева или проблем с камерой и беспроводными модулями уменьшается.

Именно поэтому перезапуск — первый шаг, который стоит сделать, если смартфон начинает "тормозить", не видит SIM-карту или отказывается подключаться к Wi-Fi. Хотя и iOS, и Android рассчитаны на стабильную работу без частых рестартов, модели на Android из-за многообразия оболочек и прошивок чаще сталкиваются с мелкими багами. Поэтому некоторые производители, в частности Samsung, даже добавляют опцию автоматической перезагрузки по расписанию — включить ее можно за несколько секунд в настройках.

Специалисты советуют перезапускать смартфон хотя бы раз в неделю. Этого достаточно, чтобы регулярно сбрасывать накопленные в оперативной памяти данные и "разгружать" систему. Если же выбирать между перезагрузкой и полным выключением, для большинства пользователей разница почти незаметна: главное — дать устройству отдохнуть хотя бы несколько минут. После этого телефон обычно работает заметно быстрее, не создавая лишней нагрузки на аккумулятор.

