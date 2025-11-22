Відео
Ця проста дія змусить працювати телефон набагато швидше

Дата публікації: 22 листопада 2025 16:32
Телефон повільно працює — як швидко та просто розвантажити його
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Більшість людей майже не вимикають смартфон і можуть місяцями не натискати кнопку перезапуску. Але регулярне коротке перезавантаження здатне помітно пришвидшити роботу пристрою та допомогти системі працювати стабільніше.

Про це пише УНІАН.

Чому перезапуск робить телефон швидшим

Смартфони, як і комп'ютери, постійно тримають у пам'яті десятки процесів і застосунків. Фонові завдання поступово навантажують оперативну пам'ять і забирають ресурси, через що з часом система може працювати повільніше або реагувати з затримками. Перезавантаження зупиняє всі ці процеси й запускає їх заново: телефон очищає "сміття" в ОЗП, виправляє дрібні збої та перерозподіляє відеопам'ять, потрібну графічному ядру. У результаті застосунки відкриваються швидше, а ризик зависань, перегріву чи проблем із камерою та бездротовими модулями зменшується.

Саме тому перезапуск — перший крок, який варто зробити, якщо смартфон починає "гальмувати", не бачить SIM-картку або відмовляється під'єднуватися до Wi-Fi. Хоча і iOS, і Android розраховані на стабільну роботу без частих рестартів, моделі на Android через різноманіття оболонок і прошивок частіше стикаються з дрібними багами. Тож деякі виробники, зокрема Samsung, навіть додають опцію автоматичного перезавантаження за розкладом — увімкнути її можна за кілька секунд у налаштуваннях.

Фахівці радять перезапускати смартфон хоча б раз на тиждень. Цього достатньо, щоб регулярно скидати накопичені в оперативній пам'яті дані й "розвантажувати" систему. Якщо ж обирати між перезавантаженням і повним вимкненням, для більшості користувачів різниця майже непомітна: головне — дати пристрою перепочити хоча б кілька хвилин. Після цього телефон зазвичай працює помітно швидше, не створюючи зайвого навантаження на акумулятор.

Нагадаємо, багато користувачів і досі заряджають смартфони "по-старому" — тримають до 100%, залишають на зарядці на всю ніч або під'єднують до мережі навіть тоді, коли батарея напівповна. Для сучасних літієвих акумуляторів такі звички є шкідливими.

Також ми писали, що сучасні смартфони оснащені системами захисту, які не допускають "перезарядження" навіть після кількох годин на зарядці. Проте постійне утримання батареї на 100% рівні та зайве тепло, яке виникає під час заряджання, все ще можуть негативно впливати на довговічність акумулятора, якщо ігнорувати базові рекомендації.

Android телефони смартфон iOS корисні поради перезавантаження
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
