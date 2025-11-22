Телефон повільно працює — як швидко та просто розвантажити його

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Більшість людей майже не вимикають смартфон і можуть місяцями не натискати кнопку перезапуску. Але регулярне коротке перезавантаження здатне помітно пришвидшити роботу пристрою та допомогти системі працювати стабільніше.

Чому перезапуск робить телефон швидшим

Смартфони, як і комп'ютери, постійно тримають у пам'яті десятки процесів і застосунків. Фонові завдання поступово навантажують оперативну пам'ять і забирають ресурси, через що з часом система може працювати повільніше або реагувати з затримками. Перезавантаження зупиняє всі ці процеси й запускає їх заново: телефон очищає "сміття" в ОЗП, виправляє дрібні збої та перерозподіляє відеопам'ять, потрібну графічному ядру. У результаті застосунки відкриваються швидше, а ризик зависань, перегріву чи проблем із камерою та бездротовими модулями зменшується.

Саме тому перезапуск — перший крок, який варто зробити, якщо смартфон починає "гальмувати", не бачить SIM-картку або відмовляється під'єднуватися до Wi-Fi. Хоча і iOS, і Android розраховані на стабільну роботу без частих рестартів, моделі на Android через різноманіття оболонок і прошивок частіше стикаються з дрібними багами. Тож деякі виробники, зокрема Samsung, навіть додають опцію автоматичного перезавантаження за розкладом — увімкнути її можна за кілька секунд у налаштуваннях.

Фахівці радять перезапускати смартфон хоча б раз на тиждень. Цього достатньо, щоб регулярно скидати накопичені в оперативній пам'яті дані й "розвантажувати" систему. Якщо ж обирати між перезавантаженням і повним вимкненням, для більшості користувачів різниця майже непомітна: головне — дати пристрою перепочити хоча б кілька хвилин. Після цього телефон зазвичай працює помітно швидше, не створюючи зайвого навантаження на акумулятор.

